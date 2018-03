Nieriäkanta on nyt kohtalainen – seurannan merkitys korostuu nieriän suojelussa

SAVITAIPALE Kuolimon jääkannen alla kaikki on kuten ennenkin. Järvessä ui muikkuja ja niitä saalistavia nieriöitä.

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajan Vesa Tiitisen käyttämien eri lähteiden mukaan nieriäkanta on edelleen kohtalainen, vaikka syksyisen koepyynnin tulos Morruuvuorenselältä oli vain yksi yksilö.

– Avoveden aikaan sain uistelijoilta viestiä, että rauhoitusalueen ulkopuoleltakin on tullut tärppejä, mutta ne on tietysti laskettu vapaaksi, Tiitinen selvittää.

Kuolimon nieriä on ollut tiukasti suojeltu kalalaji jo vuosikymmenien ajan. Sitä ovat suojelleet totaalirauhoitus Kuolimossa ja Saimaassa sekä osakaskuntien määräämät rauhoitusalueet Kuolimolla. Emokalojen pyynti, niiden kasvatus ja mädintuotanto Enonkoskella sekä istukkaiden siirto Kuolimoon ovat jäämässä taka-alalle nieriän tulevaisuuden turvaamisessa. Rauhoituksilla pyritään hakemaan jatkuvuutta suojelutyöhön.

Kalakannan seuranta on entistäkin tärkeämpää. Sen perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä, tähdentää kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) Järvi-Suomen kalatalouspalveluista. Uusien kalatalousalueiden käynnistyminen vuonna 2019 merkitsee Hentisen mukaan sitä, että erilaisia intressejä jakavien sidosryhmien vuorovaikutuksen lisääminen on tärkeää. Kuolimolle perustetaan nieriäkannan seurantaryhmä.

– On tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto ja kokemus käyttöön. Myös ammattikalastajien tieto on tärkeää, Vesa Tiitinen tähdentää.

