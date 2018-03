Terttu Tarhonen kaipaa Suomenniemelle parempia bussiyhteyksiä

SUOMENNIEMI Aluejohtokunnan jäsen Terttu Tarhonen ottaa tehtävänsä vakavasti, mutta ei tavoittele kuuta taivaalta Suomenniemen kamaralle. Pienet, mutta kyläläisille tärkeät asiat sekä asukkaiden kuuleminen herkällä korvalla ovat hänelle tärkeitä.

Suomenniemen aluejohtokunta uudistui viime vuonna voimakkaasti. Kokoonpanossa on viisi uutta ja kaksi vanhaa jäsentä. Terttu Tarhonen kiittää kaikkien työpanosta, mutta nostaa esille erityisesti nuoren ja aktiivisen puheenjohtajan Antti Pakarisen panoksen. Hän on diplomi-insinööri ja tietotekniikka-asiantuntija Leppäniementieltä.

– Viime vuonna olen ollut neljässä kokouksessa ja tänä vuonna yhdessä. Poissa en ole ollut kertaakaan, Tarhonen selvittää.

– Nyt eivät tieasiat ole nopeimmassa aikataulussa, vaikka osa niistä on jäänyt keskeneräisiksi kuten kevyen liikenteen väylä Helmikodilta valtatien reunaan, Tarhonen huomauttaa.

Uusi jäsen iloitsee siitä, että kuntoradan varrelle saadaan yhdeksänkorinen frisbeegolf-rata. Se tarjoaa liikunnan mahdollisuuksia kaikenikäisille asukkaille, lomalaisille ja matkailijoille. Suomenniemen nuorille tärkeä on myös moporata.

– Infotaulut ovat saaneet Suomenniemellä hyvän vastaanoton. Niillä on paikat Salmenrannassa, Kiesilän kievarilla, Rantinhovilla ja Salella, Tarhonen luettelee.

Hänen mukaansa Infotaulut ovat tärkeitä myös Suomenniemen yrittäjille.

– Tietoa voi tuoda tapahtumista, palveluista ja ruokalistoista. Suomenniemi on edelläkävijä infotaulujen käytössä.

Pitäjässä on teoriassa hyvät linja-autoyhteydet Mikkelintien varrella, mutta kirkonkylällä ei käy yhtään linjavuoroa. Kiesilässä linja-auto pysähtyy vain Matkahuollon rahdin ottamista ja jättämistä varten. Kyytiin ei pääse.

– Linja-autoyhteyksien parantaminen olisi tärkeää niin nuorten kuin ikäihmistenkin kannalta, Tarhonen muistuttaa.

MARKKU PAAKKINEN

