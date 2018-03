Pikaruoan vastakohta on presidenttien herkku

LEMI Säräpirtti Kippurasarvi täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Isäntä Esko Hietarannan mukaan erilaisia juhlavuosikampanjoita on luvassa koko vuodelle.

Perinteiseen tapaan valmistettua särää alkoivat Lemillä tarjoilla Esko Hietarannan vanhemmat Lea ja Tauno Hietaranta vuonna 1978.

– On todella harvinaista että sama ravintola toimii samassa paikassa 40 vuotta, isäntä pohtii.

Ravintola-alalle 1990-luvun alussa valmistuttuaan Hietaranta työskenteli pitkään ulkomailla, mutta ehti parina kesänä myydä muikkujakin Lappeenrannan torilla.

Hän toimi vuoden ajan YK:n rauhanturvajoukoissa Libanonissa, luonnollisesti muonituspuolella, ja sittemmin kahdeksan vuotta Lontoossa ravintoloissa ja hotelleissa.

– Tapasin noihin aikoihin nykyisen vaimoni. Hän oli aina halunnut asua ulkomailla, joten lähdin hänen perässään Englantiin, Hietaranta kertoo.

Lea Hietarannan sairastuttua pojan perhe palasi Suomeen. Lemin ravintolan sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2004.

Hietaranta on nuoresta asti ollut enemmän tekijä kuin lukija.

Hän sanoo olevansa kolmen L:n mies, vaikka ei lukiota ole käynytkään.

– Lappeenranta, Lontoo ja Lemi. Siinä ovat minun älläni. Viihdyin maailmalla kovasti, mutta hyvin meillä menee täälläkin. Ja Lemihän on kyllä edelleen eteläkarjalaisille ulkomaa, yrittäjä hymyilee.

Säräpirtti Kippurasarven vahvuutena Hietaranta näkee tarjottavan ruoan tuhatvuotisen tarinan ja korkean laadun. Suppeasta ruokalistasta huolimatta ravintolalla on paljon vakioasiakkaita, jotka käyvät vuodesta toiseen.

– Meille on tullut Helsingistä asti seurueita, jotka tulevat päivällä ainoastaan syömään ja palaavat illalla takaisin pääkaupunkiseudulle.

Asiakkaiden ennakkoluuloja on myös saatu murrettua.

– Monille on jäänyt lampaanlihasta lapsuuden traumoja, joiden takia he eivät ole vuosiin sitä syöneet. Sitten he täällä toteavat, että sehän olikin oikein hyvää.

Suomalaisia kuuluisuuksia on särällä käynyt ministereitä myöten. Perinneherkku maistuu myös naapurimaan valtionpäämiehille.

– Mihail Gorbatshov seurueineen vieraili meillä 2000-luvun taitteessa. Hänen tyttärensä Irinan servetti otti kynttilästä tulta, mutta entinen presidentti sammutti sen nopeasti vesikannulla, Hietaranta muistelee.

Nykyinenkin presidentti Vladimir Putin on Lemin särää tiettävästi maistanut, vaikka vieraskirjasta ei nimeä löydykään.

