Lemiläinen vieraanvaraisuus sai kiitosta Euroopasta

LEMI Kansainväliset vieraat Ruotsista, Alankomaista, Espanjasta ja Kreikasta tutustuivat Lemin yläkoululaisten johdolla viime viikon ajan suomalaiseen koulunkäyntiin. Myöhemmin tänä vuonna on luvassa suomalaisten oppilaiden vastavierailuja Eurooppaan. Lemin koulukeskus osallistui koululaisten EU-rahoitteiseen Erasmus-projektiin ensimmäistä kertaa.

– Pienessä kunnassa tämä on yksi tapa tuoda kansainvälisyyttä lähemmäs. Opettajia meiltä on aikaisemmin ollutkin vaihdossa eri Euroopan maissa, hankekoordinaattori ja erityisopettaja Liisamaija Lehkonen kertoo.

Yhteensä 26 nuorta ja 11 opettajaa majoittuivat viikon ajan lemiläisissä perheissä. Suomalaisten vieraanvaraisuus sai kiitosta ja majoittajia oli tarjolla yli tarpeen.

Vierailun ohjelmaan kuului muun muassa suomalaisten oppilaiden johtamat opaskierrokset Lemillä ja Lappeenrannassa, yhteisiä mediaprojekteja, talviurheilua ja eri maiden ruokakulttuuriin tutustumista. Monet vieraista uskaltautuivat Kotalahdella avantoonkin.

– On ollut kiva saada uusia kavereita ja tutustua eri maiden kulttuureihin. Kiinnostavin tehtävä on ollut Lappeenrannan esittely, Salla Lohtander, 13, tuumii.

Nuorten mukaan heidän ikäistensä elämä eri maissa ei ole niin erilaista kuin voisi luulla. Välitunnit tosin ovat vierailla usein lyhyempiä ja koulupäivät pidempiä.

Yhteinen kieli englanti soljuu sujuvasti, ruotsin puhumista suomalaiset tuntuvat arkailevan.

– Vieraan kielen käyttö todellisessa viestintätilanteessa motivoi selkeästi enemmän kuin suomalaisen kaverin kanssa tehtävät keskusteluharjoitukset, Lehkonen havainnoi.

Suomessa vieraita viehättävät erityisesti lumi, väljyys ja sauna.

– Ruotsissa saunotaan paljon harvemmin, Caroline Gyllenskepp, 13, kertoo.

– Täällä on väljempää ja vähemmän ihmisiä. Alankomaiden maaseutu on tiheämmin asuttua kuin Suomen, Ronan Hoppenbrouwers, 12, puolestaan vertaa.

