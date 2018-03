Hamlet viihdytti Kärnäkosken vallien varjossa

SAVITAIPALE Kenraali Aleksandr Suvorovin luomus 1700-luvun lopulta, Kärnäkosken linnoitus Savitaipaleella, on kuin luotu draamojen näyttämöksi.

Se sopii myös taivaskattoiseksi konserttisaliksi, jossa ovat esiintyneet niin paikalliset soittajat ja laulajat kuin Valeri Gergijevin suojatitkin.

Viime lauantaina ja sunnuntaina kelmeä aurinko laskeutui Kärnäkosken vallien taakse ja hämärä valtasi bastionin sokkelot.

Joskus linnoituksessa lymyili yli 1 000 miestä ja siinä oli puolensataa tuliasemaa.

Lappeenrantalaiselle taidekoulu Estradille riitti puolenkymmentä tuliasemaa. Koulun tuliryhmä Kipinällä oli tärkeä osa shakespearelaisen tunnelman luomisessa vallien katveeseen.

Estradin teatterilinjan ohjaaja Heidi Parkkinen on ihastunut Kärnäkosken labyrintteihin. Niissä salaperäisyys ja jännitys, mikä on Hamletille ominaista, tiivistyy.

– Minulla on piilopirtti Lemillä, jossa asun keväästä syksyyn. Kärnäkoski on vakituisia retkikohteitani, Parkkinen mainitsi.

Savitaipaleen kulttuurisihteeri Helena Hjerppe toimitti teatteriryhmälle palokunnan megafonin, mutta hän nautti muuten katsojan osasta.

– Tämä ei ollut varsinainen teatteriesitys, vaan enemmänkin elämysretki Shakespearen hahmojen maailmaan, jotka elivät Kärnäkosken maastossa, Hjerppe kuvailee tunnelmiaan.

Hjerpen mukaan vaellus Lotjasatamaan oli hieno, kun vesi virtasi lähistöllä ja ilta pimeni.

– Shakespearen kieli on vaikeaa ymmärtää, joten musiikkia olisi saanut olla enemmänkin, kumeita rumpuja ja Carpe Diem -kuoron esityksiä, hän toivoi.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 8. maaliskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.