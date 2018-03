Lukiossa on katsottava tulevaisuuteen

Savitaipale tarvitsee tulevaisuudessakin omaa lukiota. Natura-lukion mahdollisuutta kannattaa vielä mielestäni ainakin perusteellisesti pohtia.

Pieni oppilaitos joutuu monin tavoin tiukaan kamppailuun koululaitoksen murroksessa. Lukion opinnot ”korkeakoulumaistuvat” jo tällä hetkellä, ylioppilastutkinnosta tulee vain osa opintoja: nekin muuttuvat ammatilliseen, soveltavaan suuntaan.

Olen ehdottanut uutta verkosto-opintomallia, joka olisi tietenkin opiskelijoille vapaaehtoinen, mutta nykyisessä opintosuunnitelmassa mahdollinen. Opintoihin kuuluisi viisi yliopistollista kurssia tai opintokokonaisuutta, jotka voisi suorittaa kolmen vuoden aikana.

Jokin kurssi voisi olla Suomesta, esimerkiksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, ja muut kansainvälisistä verkostoyliopistosta. Ilmaista opetusta löytyy tällä hetkellä yli 800:sta yliopistosta, vaikkapa maailman parhaista, esimerkiksi Harvardista tai MIT:sta (www.class-central.com).

Nykylukiolaiset saisivat oivallista kansainvälistä oppia ja kokemusta. Kielitaitoakin kertyisi ja verkostoituminen pääsisi alkuun. Samalla lukio menisi kehityksen kärkeen. Lakkauttamisuhkaa ei varmasti olisi.

Erityislukioista, kuten Enontekiön erälukiosta, on saatu erinomaisia kokemuksia. Miksei Kuolimon Natura-alue ja Savitaipaleen monipuolinen luonto voisi toimia lukion opiskelukenttänä. Samalla opittaisiin löytämään uusia ja oivallisia paikallisia opiskelu- ja työpaikkoja ”luontoalueelta”, joita sille Suomessakin parhaillaan paljon syntyy. Samalla nuoria jäisi jatkamaan yrittäjinä kotikuntansa kehittämistä.

Uusi mallini ei alussa maksa juurikaan mitään, myöhemmin kehittämistyöhön on saatavissa merkittävää rahoitusta. Tietenkin vähän paperitöitä tarvitaan.

Aloite on tehtävä viimeistään keväällä, jos Natura-lukio halutaan aloittaa syksyllä 2019. Hankkeen toteuttaminen on täysin mahdollista. Olen selvittänyt alustavasti.

ILKKA HUOVIO

koulutushistorioitsija

ja -laadunarvioitsija,

filosofian tohtori

Savitaipale

