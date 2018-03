Osana kokonaisuutta

Savitaipaleen sivistyslautakunta käsittelee ensi tiistaina entisen kunnanvaltuutetun Satu Valassaaren (pro sle) valtuustoaloitetta.

Aloitteessa Valassaari esittää, että kunta tukisi savitaipalelaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa maksamalla sali- ja jääajat joukkueiden puolesta. Aloitteen tarkoitus on hyvä. Lapsista ja nuorista on pidettävä huolta. Yhtä lailla pitää panostaa siihen, ettei raha olisi esteenä liikkumiselle ja mieleisen lajin harrastamiselle.

Sivistystoimenjohtaja Raija Leikolan mukaan Savitaipaleen Urheilijat (StU) saa jo tällä hetkellä kunnan eri toimielinten avustuksia yhteensä 20 000–30 000 euroa vuodessa.

Lisäksi juniorisarjoissa pelaavien seurojen salivuorot liikuntatalolla sekä seurojen kilpailu- ja ottelutapahtumat ovat seuroille maksuttomia. Omistamaansa jäähallia kunta tukee sivistystoimen kautta 44 000 eurolla vuosittain maksamalla esimerkiksi koululaisten luisteluvuorot.

Yllä kerrottuun vedotun Savitaipaleen kunta ei Leikolan mukaan pysty nykyisessä taloustilanteessa kasvattamaan StU:lle myönnettävää avustussummaa.

Kunta on tässä tapauksessa puun ja kuoren välissä. Taloutta on saatu kulukurilla parempaan suuntaan, mutta pelivaraa ei liikaa ole.

Valassaaren aloite on pieni osa kokonaisuudessa, johon liittyvät lasten harrastusmahdollisuudet ja -kustannukset sekä esimerkiksi liikuntapaikkojen käyttökapasiteetin lisääminen.

Listaan voidaan edelleen lisätä uusien veronmaksajien, siis asukkaiden, saaminen kuntaan sekä mahdollisuudet huolehtia vanhusvoittoisesta väestöstä. Horisontissa vaanii vielä maakunta- ja sote-uudistus, josta kukaan ei tiedä mitään varmaa.

Yksittäiset avustuspäätökset ohjaavat kokonaisuutta. Metsä pitää siis nähdä puilta, vaikka se joskus saattaa vaikealta tuntuakin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi