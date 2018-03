4H-yrittäjyyttä on kannustettu 90 vuotta – Lemin lammas sai valtakunnallista tunnustusta

LEMI Tämä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun 4H-toiminta alkoi Suomessa. Tunnetuin toimintamuoto on kenties lapsille järjestettävät kerhot, mutta tärkeä toimintaperiaate on myös yrittäjyyskasvatuksen korostaminen.

– Yrittäjyyteen kannustaminen erottaa meidät muista. Koetamme myös kannustaa nuoria itse suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaista toimintaa, ja vaikkapa järjestämään tapahtumia, Länsi-Saimaan 4H-yhdistysten toiminnanjohtaja Merja Kuukka kertoo.

Viime vuonna lemiläisten 4H-nuorten voimin ensimmäistä kertaa järjestetty Lemi Music Fest on saamassa jatkoa myös tänä vuonna.

4H-toiminnassa oli Lemillä mukana viime vuonna yli 100 lasta. Kerhot ovat suosittuja ja toiminnasta erityisesti kokkaus.

Nuorten on mahdollista lähteä 4H-yhdistysten kautta vaihtoon tai vapaaehtoistyöhön maailmalle.

Lisäksi yhdistys järjestää keväisin kahdeksasluokkalaisille työelämätaitojen valmennusta yhden päivän kestävällä kurssilla koulussa. 90-vuotisjuhlavuotta yhdistykset juhlivat kukin tavallaan ja tahoillaan.

– Viime vuoden juhlallisuudet voivat tosin rokottaa juhlaintoa, Kuukka epäilee.

Lemiläinen yrittäjäosaaminen sai hiljattain lisää tunnustusta. 4H-yrittäjänä vuonna 2016 aloittaneen Akseli Kähkösen, 15, yritys Lemin lammas sai kolmannen palkinnon Vuoden 4H-yritys 2017 -kilpailussa.

Yritys valmistaa ja myy lammasaiheisia kynttilöitä, sisustustuotteita ja kylpytuotteita. 4H-yrityksen myynti voi olla enintään 7000 euroa vuodessa. Lemin lammas on hiljattain ylittänyt tämän rajan ja edessä on siirtyminen ”tavalliseksi yritykseksi”.

