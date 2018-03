Päiväkoti Satulaiva sai kansainvälisiä vieraita Euroopasta

TAIPALSAARI Päiväkoti Satulaivassa Saimaanharjulla on tällä viikolla kulkenut kansainvälisiä vieraita. Päiväkotien työntekijöitä Virosta, Latviasta, Espanjasta ja Kroatiasta on tutustunut suomalaiseen päiväkotiarkeen Taipalsaarella.

Vierailu on osa kaksivuotista Euroopan Unionin rahoittamaa Erasmus-hanketta nimeltään 100 Steps, joka kattaa vuodet 2017–2019.

Hankkeessa päiväkodit viidestä eri maasta tekevät yhteisiä projekteja, joissa ovat mukana niin henkilökunta, lapset kuin vanhemmatkin.

Päiväkotien henkilökuntaa myös vierailee vuorotellen osallistujamaissa toistensa luona oppimassa uusia käytänteitä ja jakamassa ideoita.

– Taipalsaaren viikko on koulutusviikko. Idea on, että lastentarhanopettajat opettavat toisiaan, Satulaivan lastentarhanopettaja ja projektin koordinaattori Annamari Sarjala kertoo.

Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa toimivan päiväkodin johtajan Marina Caravanicin mukaan yksi suuri ero Kroatiaan ovat ympäri vuorokauden päivähoitoa tarjoavat vuoropäiväkodit, joita Kroatiassa ei ole lainkaan.

Päiväkodit sulkevat ovensa illalla kuudelta, jonka jälkeen vastuun ottavat tarvittaessa isovanhemmat tai muut hoitajat.

– Meillä on iso päiväkoti, 450 lasta kuudessa eri rakennuksessa. Aidattu pihakin on suuri, mutta retkille vilkkaaseen kaupunkiympäristöön on hankala lähteä. Etsimme ideoita, miten tutkia ympäristöä turvallisesti lasten kanssa, Caravanic pohtii.

Suomen vähäinen päivähoidon byrokratia saa kiitosta. Annamari Sarjalan kertoessa, kuinka päiväkodin henkilökunta sai sanoa sanansa jo Saimaanharjun päiväkodin suunnitteluvaiheessa kuuntelijat huokasivat kateudesta.

Eteisestä löytyvät ulkovaatteiden kuivauskaapit ja lämmitetty lattia ovat erilaista, mihin eteläisemmässä Euroopassa on totuttu.

– Ilmasto ja maantiede vaikuttavat todella paljon siihen, millaiseksi maiden kulttuurit ja käytänteet muodostuvat, Espanjasta saapunut englannin opettaja Carolina Puerto Moreno nyökyttelee. Englannin opiskelu alkaa Espanjassa jo päiväkodissa, kun lapsi on kolmevuotias.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 8. maaliskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.