Niin tumma on Alanyan yö

Se matka muutti karjalaisen Mirkun koko elämän. Hän tapasi turkkilaisella uimarannalla Demirin, joka valloitti Mirkun heti kohteliaisuudellaan ja silmillään, jotka tuikkivat kuin tähdet Alanyan yössä.

Demir osoitti Mirkulle huomaavaisuutta, jota on turha odottaa kotikylän karaokepubin jullikoilta.

Satumaiset päivät ja romanttiset illat jatkuivat liki viikon ajan.

Mirkun lomamatkan viimeisenä iltana Demir teki ehdotuksen. Ei, ei mitään sopimatonta. Demir ei ollut rantakäärme.

Mies ehdotti Mirkulle yhteistä liiketoimintaa. Hänen mukaansa he voisivat perustaa yhdessä ravintolan Mirkun lomakohteeseen. Mirkku innostui heti ajatuksesta.

Demir mainitsi, että Mirkulta tarvittaisiin vain 15 000 euron satsaus. Demir maksaisi suurimman osan kustannuksista ja hoitaisi lupabyrokratian.

15 000 euroa on tietysti iso raha pienipalkkaisessa työssä puurtavalle Mirkulle, mutta onneksi hänellä on säästöjä ja tarvittaessa varoja saisi myös perintömetsästä.

Kotiin päästyään Mirkku ryhtyi järjestämään asioita. Ajatus yhteisestä ravintolasta Demirin kanssa turkkilaisessa lomaparatiisissa oli niin kiehtova ajatus, ettei hän uskaltanut mainita asiasta edes parhaimmalle ystävättärelleen.

Olihan Demir väläytellyt myös yhteistä tulevaisuutta.

Mirkku pohdiskeli, että mitähän hänen veljensä mahtaisi ajatella turkkilaisesta lankomiehestä.

Turkkiin Mirkku piti tiivistä yhteyttä sähköpostitse. Demirin kännykkänumeroa Mirkku ei ollut muistanut pyytää. Itse asiassa hän ei tiennyt miehen osoitettakaan, mutta eipä sillä väliä.

Mirkku lähetti Demirin tilille 15 000 euroa kuten oli sovittu. Mies vakuutti sähköposteissa asioiden etenevän hyvin. Pieni yllätys oli tullut rahapuolella. Vakuutta varten tarvittaisiin vielä ylimääräinen 15 000 euron panostus Mirkulta.

Pankkitili oli kuitenkin jo ehtynyt, eikä metsänmyyntikään onnistuisi muutaman päivän varoitusajalla. Mirkku päätti ottaa elämänsä ensimmäisen pikavipin hoitaakseen pienen muodollisuuden.

Demir sai rahat vakuutta varten.

Sen jälkeen Demiristä ei kuulunut enää mitään. Mirkku oli aivan ihmeissään. Hän ajatteli ensin, että Demir on niin kiireinen rakennushankkeen vuoksi, ettei hän ehdi vastata sähköposteihin.

Lopulta Mirkku päätti ilmoittaa tapahtumista poliisille.

Tutkimuksissa kävi ilmi, ettei kukaan turkkilaisessa lomakohteessa tuntenut Demiriä. Nimi oli tekaistu. Pankkitilin Mirkun rantatuttu oli avannut väärennettyjen paperien avulla. Pankkitili oli tyhjä.

Poliisi ilmoitti, että törkeäksi petokseksi kirjatun jutun tutkimukset lopetetaan. Demirin jäljittämiseksi tarvittaisiin niin kallista kansainvälistä yhteistyötä, ettei siihen ole mahdollisuuksia. Poliisin mukaan Demiriksi ilmoittautunut mies ei ollut välttämättä turkkilainen.

Mirkku joutui pistämään metsää myyntiin, jotta selviäisi ottamastaan pikavipistä. Hän tietenkään maininnut metsänmyynnin syytä kenellekään.

Tuttu metsäkonttorin virkailija kertoi sen sijaan Mirkulle huono-onnisesta tutustaan, joka oli haksahtanut lähettämään netissä tapaamalleen ja amerikkalaiseksi upseeriksi esittäytyneelle huijarille 30 000 euroa.

Niin jykevää on nettirakkaus.

Oheisessa tarinassa on aineksia oikeassa elämässä tapahtuneista huijauksista.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi