Lemin musiikkijuhlilla kuullaan möreitä miesääniä

LEMI Lemin musiikkijuhlia vietetään tänä vuonna 35. kerran. Viisi päivää kestävässä tapahtumassa kuullaan jälleen monenlaista musisointia virsistä swingiin. Musiikkijuhlien toiminnanjohtajana toimii tänä vuonna ensimäistä kertaa Lemin seurakunnan kanttori Jonna Imeläinen.

– Musiikki on minulle intohimo ja ammatti, joten tämä on todella hieno tilaisuus ja sopivan haasteellinen tehtävä, Imeläinen kiitteli.

Musiikkijuhlien ohjelmisto on tapahtuman taiteellisen johtajan, lappeenrantalaislähtöisen oopperalaulaja Niina Keitelin mukaan suunniteltu sitä silmälläpitäen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua.

Maksullisia konsertteja on ohjelmistossa yhteensä neljä, ilmaisia seitsemän.

– Tiivistetysti voisi sanoa, että tänä vuonna meillä on mukana paljon puhallinsoittajia, möreitä miesääniä ja suurteos Mozartin Requiem, Keitel kertoo.

Lapsille ohjelmistossa on tarjolla Muumiperheen huviretki -lastenkonsertti, joka pohjaa Soili Perkiön lauluihin. Lauantain perinteisiin laululavakarkeloihin on puolestaan luvassa yllätysesiintyjiä.

Lemin erikoisuus, neliääninen virsilaulu on vahvasti esillä. Suomalainen rukous -konsertissa tutut virret soivat uusina sovituksina sopraano Mari Palon ja bassobaritoni Jouni Kokoran johdolla ja päätössunnuntaina virret kaikuvat musiikillisessa jumalanpalveluksessa, jossa laulua johtaa Imeläinen.

Lisäksi luvassa on muun muassa Samuli Taskisen ja Sanna Iljinin Lied-konsertti sekä viihdekonsertti Osmo Ikosen tahdissa.

– Veikkaan että Requiem myydään ensimmäisenä loppuun, Imeläinen arvelee.

– Se on todella suosittu niin yleisön, muusikoiden kuin kuorolaistenkin parissa, Keitel jatkaa.

Requiemin esitys sai tilaisuudessa esiintyvän espoolaisen Dominante-kuoron perumaan kesälomansa.

