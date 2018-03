Sarjanoususta pelataan viimeiseen saakka – StU:n miesten salibandyjoukkue tähtää 4. divisioonaan

SAVITAIPALE Miesten salibandyn 5. divisioonan Kaakkois-Suomen lohkon viimeiseen sarjaturnaukseen lähdetään savitaipalelaisittain varsin herkullisesta tilanteesta.

Turnaus pelataan ensi sunnuntaina 18. maaliskuuta Lappeenrannan Huhtiniemessä Liikuntakeskus Areenalla.

– Sarjanousu on omissa käsissä, StU:n valmentaja Harri Saalasti summaa.

Lohkon voittaja nousee suoraan 4. divisioonaan. StU on ennen päätösturnausta toisena kaksi pistettä johtavaa lappeenrantalaista NST:n kakkosjoukkuetta perässä.

StU ja NST II kohtaavat sunnuntai-iltana lohkon viimeisessä pelissä, ja on varsin mahdollista, että tuossa matsissa on StU:n kannalta kovin mahdollinen panos.

– Meidän pitää voittaa NST vähintään kahdella maalilla, Saalasti laskee.

Saalastin matematiikka perustuu siihen olettamukseen, että viimeiseen otteluun lähdetään samasta piste-erosta.

NST II voitti StU:n marraskuussa 7-5, joten StU:n voittaessa sunnuntaina vähintään kahdella maalilla joukkueet ovat tasapisteissä. Tällöin myös keskinäisten otteluiden maaliero ja tehdyt maalit ovat tasan, mutta savitaipalelaiset nousevat ykköseksi koko sarjan maalieron turvin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Miesten 5. divisioonan sarjaturnaus Huhtiniemen Liikuntakeskus Areenalla (Pelitie 36, LPR) su 18.3. StU-SLN United klo 17 & NST II-StU klo 19. Otteluihin on vapaa pääsy. Lohkon otteluohjelma ja tilastot löytyvät täältä.



Lue lisää torstain 15. maaliskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.