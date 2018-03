Kahden kilon siika ei napannut syöttiin – Savitaipaleen ja Luumäen seitsemäsluokkalaiset kävivät pilkillä Kotalahden jäällä

LEMI ”Tulisi nyt se kahden kilon siika.”

Hilma Vakkila, Savitaipaleen koulun seitsemäsluokkalainen, on istunut jo tunnin pilkkireiän reunamalla odottamassa suursaalista.

Syöttitoukkaa rohmuavaa siikaa ei näy eikä kuulu, sen sijaan päivän saaliiksi kertyy kolme ahventa, joista yksi on sinttikokoa ja kaksi muuta jo paistikaskaloiksikin kelpaavia.

– No eihän se siika edes mahtuisi tuosta reiästä, ensikertalainen talvikalastaja naurahtaa.

Eikä yhdellä isolla siialla sitä paitsi voitettaisi kisaakaan, sillä koululaisten pilkkipäivänä lasketaan saaliskalojen lukumäärä, ei painoa.

Vakkila istuu reikänsä ääressä sisulla aina siihen asti, kun kaikki komennetaan pois jäältä makkaranpaistoon. Muut savitaipalelaiset ovat antaneet periksi jo aikaa sitten ja osa on jäänyt seurailemaan, josko se siika – tai edes neljäs kyrmyniska – sieltä vielä nousisi.

Kivijärven kalaveikkojen kevättalvinen koululaisten pilkkipäivä kokosi viime torstaina Lemin Kotalahden edustalle 58 koululaista ja kuusi opettajaa Savitaipaleelta ja Luumäeltä.

Lemin koululaisetkin ovat aiempina vuosina osallistuneet tempaukseen, mutta tänä vuonna Lemillä pidettiin oma pilkkipäivä.

Jo 11. kertaa järjestetyn tapahtuman tarkoituksena on tutustuttaa nuoret harrastukseen, joka alkaa olla ikämiesten ja -naisten laji. Nuorten sarjoissa ei seuran järjestämissä kisoissa juuri osallistujia näy.

Hilma Vakkila oli sanojensa mukaan ensi kertaa pilkillä.

– Tai no, ehkä olen joskus pienenä ollut.

Hän viihtyi hyvin jäällä ja kehui saamaansa ohjausta hyväksi. Kiitoksen otti vastaan lemiläinen Seppo Matilainen, joka auttoi ryhmälle syöttiä koukkuun ja saalista pois koukusta.

– Minulla tämä harjoitteluvaihe on kestänyt vasta 25 vuotta, ahkera pilkkimies naureskeli.

SOILE TANKKA

