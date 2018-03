Kirjailijaunelma elää vahvana

Kirjan kirjoittaminen on yleinen haave. Myös oman Finlandia-palkintoehdokkaani kolme ensimmäistä riviä odottavat sinnikkäästi pöytälaatikossa.

Suomen suuret kustantamot saavat helposti parisenkymmentä käsikirjoitusta päivässä, mikä tarkoittaa yli tuhatta vuodessa, ja niistä yksi prosentti julkaistaan.

Lohdun sanoina olen lukenut, että onhan se kuitenkin huikean paljon todennäköisempää kuin lottovoitto tai salaman iskemäksi joutuminen.

Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, mutta siitä on mukava jutella toisten kanssa. Siksi erilaiset kirjoittajakurssit ovat hyvin suosittuja. Lisäksi ne antavat tunteen siitä, että tekee jotakin konkreettista oman unelmansa eteen, vaikka pöytälaatikko ei lihoisi muista kuin kurssitehtävistä.

Omaa kirjoittamista on vaikeaa arvioida objektiivisesti ja palautteen saaminen on hyvästä, vaikkakin sen kyllä tuntee, kun tulee kirjoitetuksi pätkä jotakin todella hyvää tekstiä.

Opintojeni aikana osallistuin myös Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen kursseille. Kokemus oli mieluisa, sillä palaute oli hyvää. Eivät ne maksavia asiakkaita uskalla täysin lytätä, huonoa bisnestähän se olisi.

Tärkein havaintoni oli se, ettei tarvinnut hävetä. Ihminen on kuitenkin luovien tuotostensa edessä hyvin haavoittuvainen. Tunteella taas on kirjoitettava, sillä sieluton teksti ei valloita lukijaa.

Huomasin, että osaan kirjoittaa sujuvasti muutakin kuin tieteellistä tekstiä. Harjoittelimme myös sellaisia genrejä, joita en olisi kuvitellutkaan kirjoittavani, kuten näytelmän kohtauksia tai alkukappaleita muistelmiin, ei tosin omiin.

Tieteellistä kirjoittamista tuli yliopistovuosina harrastettua, ja se on tavallaan helppoa, jos tekstin tuottaminen ei ole ongelma. Siinä on teoksen rakenne annettu valmiina ja tapahtumat tietää suunnilleen jo alkuvaiheessa, toki tutkimustulos on aina mukava yllätys – ahaa, näin se siis menee.

Tieteentekijän luovuus tulee ilmi siinä, miten asian esittää. Pitkien ja monimutkaisten lauseiden ja virkkeiden kirjoittaminen on yllättävän helppoa, mutta niiden lukeminen ei. Hankalinta on kirjoittaa monimutkaisista asioista selkeästi ja napakasti, niin että lukija ymmärtää, mistä on kyse ja mitä on tehty.

Parhaimmillaan hyvä tieteellinen raportti voi olla kuin dekkari, jossa lopputulos paljastuu vähitellen. Toki sillä erolla fiktioon, että tapahtumat on todella väännetty rautalangasta ja mitään oleellista ei ole jätetty pois lukijan harhauttamiseksi.

Valaisevin vierailijaluennoitsija eräällä kirjoittamisen kurssilla oli paikallisen kustantamon edustaja.

Ihmiset käyttävät hänen mukaansa kaikenlaisia keinoja edesauttaakseen oman käsikirjoituksensa menestymistä. Rahaa on lähetetty ja valokuviakin.

Monet pyytävät kustantajia kahville keskustelemaan käsikirjoituksesta ennen kuin ensimmäistäkään riviä on paperilla – eivät helpolla lähde.

Eräs kirjailijanalku oli puolestaan soittanut ja kertonut hänellä olevan mahti-idean uuteen kirjaan. Sanokaa toki, kehotti kustantaja. No en minä nyt sitä voi vielä paljastaa, oli soittaja puuskahtanut.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi