Rekkamies herää ennen kukonlaulua – Suomenniemen metsät ovat tulleet tutuiksi kuljetusyrittäjä Jari Haliselle

SUOMENNIEMI Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä usvaa putkeen panen vaan.

Tutun rekkalaulun sanat täsmäävät erityisen hyvin suomenniemeläiseen kuljetusyrittäjään ja rekkamieheen Jari Haliseen, joka tapaa herätä työpäivään kahden ja neljän välillä yöllä.

– Työ on fyysisesti helpottunut, mutta henkisesti se on paljon rasittavampaa kuin aikaisemmin, Halinen, 55, pohtii.

Tiukka kilpailutilanne lisää kuljetusyrittäjän paineita.

– Kilpailu on erittäin kova. Siinä pelaa raa´asti markkinatalous, Halinen kuvailee.

Hänen mukaansa tuottavuus ja omat kulut pitää laskea hyvin tarkasti. Taksoissa ei ole ylimääräistä.

Jari Halisen isä perusti Kuljetus Halinen Ky:n vuonna 1955. Firma toimii edelleen Suomenniemen Pukkilassa, lähellä Mäntyharjun rajaa. Kuljetusala tuli pojallekin tutuksi erittäin nuorena.

– Olen ollut ensimmäisen kerran mukana kopassa. En muista siitä keikasta mitään, Halinen myhäilee.

Hän toimi jo seitsemänvuotiaana koko kesän isänsä apumiehenä.

Metsäautotiet olivat ennen vanhaan oma lukunsa.

– Minä kerkesin olla mukana, kun havua kannettiin raiteisiin ja auto peruutettiin ropsipedin päälle, Halinen muistelee.

Hän muistuttaa puun varastoalueiden muuttuneen vuosikymmenten mittaan paljon. Myös kalustokin on parantunut rutkasti.

– Tekniikka on kehittynyt. Hyvä ettei jossakin kohdassa ole mennyt liiankin hienoksi.

Halisesta tuli osakas isänsä yritykseen vuonna 1993 ja vähitellen koko firma siirtyi hänen omistukseensa. Halinen pitää kuljetusyrittäjyyttä elämäntapana.

Työhön pitää olla aina valmis. Lomaa pidetään silloin, kun ei ole töitä.

– Koko filosofia on muuttunut. Tuottavuuden pitää olla paljon kovempi kuin aikaisemmin, Halinen mainitsee.

Verkostoituminen on päivän sana kuljetusalallakin. Halisella on mäntyharjulaisen Jari Pulkkisen kanssa yhtiö nimeltä HP Logistics Oy. Pulkkinen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja Halinen toimitusjohtaja.

Yhteisyrityksellä on sopimus metsäyhtiön kanssa.

– Metsäyhtiö haluaa tänä päivänä, että on isompia kokonaisuuksia. Yksin on hankalaa saada suoraa sopimista metsäyhtiön kanssa, Halinen kertoo.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

