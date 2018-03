Pilkkikilpailuja ja hiihtoa Savitaipaleella

Länsi-Saimaan Sanomien Tulospörssissä julkaistaan paikallisten urheilukilpailujen tuloksia. Tulokset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@lansisaimaa.fi tai verkkopalvelun Juttuvinkki -lomakkeen kautta (aiheeksi Tulospörssi).

Tulosten lisäksi viestiin tulee liittää tiedot siitä, missä ja milloin kilpailu on järjestetty. Mukaan voi liittää myös kuvan.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksen pilkkikilpailut pidettiin lauantaina 10. maaliskuuta Savitaipaleen Välijoen Rapajärvellä. Suurimman kalan, 125-grammaisen, pilkki Oiva Suni.

Naiset: 1) Irma Laari (Pohjanpään Erä) 505 grammaa, 2) Aune Laari (Pohjanpään Erä) 208 g

Miehet: 1) Jukka Uronen (Välijoen my) 2 099 grammaa, 2) Pasi Juopperi (Välijoen my) 1 396 g, 3) Ossi Paukkunen (Lennuksen my) 1 384 g, 4) Jari Pesu (Välijoen my) 1 175 g, 5) Martti Laari (Heituinlahden Eräveikot) 1 025 g, 6) Juha Lainejärvi (Välijoen my) 904 g, 7) Raimo Hyvärinen (Lennuksen my) 760 g, 8) Matti Tattari (Heituinlahden Eräveikot) 727 g, 9) Kari Jukkara (Heituinlahden Eräveikot) 605 g, 10) Juha Hyrkäs (Pohjanpään Erä) 591 g, 11) Kari Paukkunen (Lennuksen my) 560 g, 12) Jouni Juopperi (Välijoen my) 551 g, 13) Antti Wahlroos (Välijoen my) 478 g, 13) Risto Tiainen (Heituinlahden Eräveikot) 478 g, 13) Pentti Kontunen (Laksiaisen Erämiehet) 478 g, 16) Seppo Rahikainen (Kuivasensaaren Erä) 388 g, 17) Mauno Laari (Pohjanpään Erä) 318 g, 18) Oiva Suni (Välijoen my) 307 g, 19) Juha Saira (Välijoen my) 278 g, 20) Veli-Matti Nisonen (Välijoen my) 271 g, 21) Pekka Muhonen (Lavikan Metsämiehet) 253 g, 22) Jaakko Moisio (Savitaipaleen ampuma- ja metsästysseura) 250 g, 23) Henri Nurmberg (Hämäläisen my) 249 g, 24) Juhani Loukkola (Kaskein Erä) 239 g, 25) Janne Mettälä (Hämäläisen my) 169 g, 26) Osmo Kylliäinen (Hämäläisen my) 168 g, 27) Valto Niinimäki (Lennuksen my) 129 g, 28) Juha Innanen (Välijoen my) 120 g, 29) Pasi Green (Hämäläisen my) 112 g, 30) Kari Kauppi (Kaskein Erä) 101 g, 31) Esa Salonen (Pohjanpään Erä) 44 g

Joukkuekilpailu (max. 3 parasta tulosta): 1) Välijoen my (Jukka Uronen, Pasi Juopperi, Jari Pesu) 4 670 grammaa, 2) Lennuksen my (Ossi Paukkunen, Kari Hyvärinen, Raimo Paukkunen) 2 704 g, 3) Heituinlahden Eräveikot (Martti Laari, Matti Tattari, Kari Jukkara) 2 357 g, 4) Pohjanpään Erä (Juha Hyrkäs, Irma Laari, Mauno Laari) 1 414 g, 5) Hämäläisen my (Henri Nurmberg, Janne Mettälä, Osmo Kylliäinen) 586 g, 6) Laksiaisen Erämiehet (Pentti Kontunen) 478 g, 7) Kuivasensaaren Erä (Seppo Rahikainen) 388 g, 8) Kaskein Erä (Juhani Loukkola, Kari Kauppi) 340 g, 9) Lavikan metsämiehet (Pekka Muhonen) 253 g, 10) Savitaipaleen ampuma- ja metsästysseura (Jaakko Moisio) 250 g

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) Säänjärven osasto järjesti hiihtokilpailut sunnuntaina 11. maaliskuuta liikuntatalon maastossa.

Tytöt 5–6 v, 300 m: 1) Riia Tohmo 6.56

Pojat 5–6 v, 300 m: 1) Aarne Kainusalmi 4.13, 2) Santtu Vahvanen 6.41

Tytöt 7–8 v, 1,3 km: 1) Elmi Mäkelä 8.48, 2) Sanni Vahvanen 10.26, 3) Sonja Tohmo 14.02

Tytöt 9–10 v, 1,3 km: 1) Kerttu Vahvanen 11.52

Pojat 9–10 v, 1,3 km: 1) Jaakko Kainlauri 6.37 & Aapo Kainusalmi 6.37, 3) Hermanni Wredfors 9.41

Tytöt 13–14 v, 1,3 km: 1) Saimi Suomalainen 7.25

Pojat 15–16, 1,3 km: 1) Simo Suomalainen 6.25,

Naiset, 2,6 km: 1) Maarit Vasara-Suomalainen 14.21, 2) Inka Illukka 16.09

Miehet, 2,6 km: 1) Ari Mäkelä 10.34

Eläkeliiton Savitaipaleen yhdistyksen pilkkikilpailut pidettiin Virmajärvellä keskiviikkona 14. maaliskuuta. Mukana tuulisessa ja hyisessä säässä oli 16 pilkkijää.

Naiset: 1) Irma Laari 708 grammaa, 2) Eija Mettälä120 g, 3) Aune Laari 116 g, 4) Aune Pitkänen 68 g

Miehet: 1) Martti Laari 870 grammaa, 2) Kari Jukkara 638 g, 3) Raimo Hyvärinen 334 g, 4) Mauno Laari 208 g, 5) Markku Hongisto 154 g, 6) Martti Toura 104 g, 7) Rauno Toura 80 g, 9) Aimo Kontunen 40 g (lisäksi mukana oli 3 miestä, jotka eivät tuoneet kaloja punnitukseen)