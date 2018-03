Nieriän kujanjuoksu

Nieriä on ollut merkittävä saaliskala Kuolimolla. Voimakkaasti lisääntyneen pyynnin johdosta kanta uhkasi romahtaa. Herättiin suojelutoimiin. Vuonna 1991 perustettiin Isonselän rauhoituspiiri, jonka ansiosta nieriäkanta on säilynyt.

Uistelijat ovat pitäneet epävirallista rekisteriä rauhoituspiirin ulkopuolella nieriähavainnoista. Se selvästi osoittaa, että kala pyrkii leviämään muillekin syvännealueille.

Vuonna 2006 julkaistiin saimaannieriän toimenpideohjelma, jonka mukaan Kuolimon nieriäkannan elvyttämiseen liittyvät toimenpiteet on asetettava kaikkien muiden toimenpiteiden edelle. Ohjelma on saanut pölyttyä rauhassa.

Vuosien 2013–2015 emokalaprojektin tavoitteet olivat, että Enonkosken emokalaparvet saadaan uusittua ja ylijääneet poikaset palautetaan Kuolimoon korvaamaan emopyynnin aiheuttamaa poikasmenetystä. Ja kasvattamaan uusi populaatio Morovan alueelle. Myös kirjaamaton lupaus talkoolaisille oli palauttaa nieriä kaikille sen alkuperäisille esiintymisalueille.

Nämä hyväksytyt toimenpiteet vaativat ehdotonta troolaus- ja konenuottauskieltoa. Kalastuslain 52. pykälä mahdollistaa kalastuksen kieltämisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla, jos tietty kalalaji on vaarassa, kuten Kuolimolla on.

Kalastusalueella kalastus perustuu voimassaolevaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Siellä ei edes mainita troolia pyyntivälineenä Kuolimolla. Eikä ole tehty vaikuttavuusarviointia, jota laki edellyttää, kun trooli on vuonna 2016 järvelle päästetty.

Myös kalastuksenvalvonta on lähes olematonta. Tietääkseni järvellä on vain kaksi vapaaehtoistyön pohjalta toimivaa valvojaa. Kalastusalueen on välittömästi tartuttava ongelmaan ja saatava aukoton valvonta.

Savitaipaleella pidetty helmikuinen nieriäkokous oli lähes pannukakku. Troolaus ohitettiin hiljaa vaieten. Edes nieriäkannan seurantaryhmää ei saatu perustetuksi, vaan tehtävä annettiin Ely-keskuksen kalastusviranomaiselle.

Ala-Kuolimon osakaskunnan rauhoitusalueen perustaminen vuonna 2013 ja purku jo seuraavana vuonna on aiheuttanut hämmennystä. Hoitokunta ei voi purkupäätöstä tehdä ohi osakaskunnan kokouksen. Kaksi osakasta on pyytänyt asiakirjoja nähtäväksi.

Hoitokunta on kieltäytynyt vedoten asiakirjasalaisuuteen. Osakaskunnan kaikki päätökset ja asiakirjat ovat julkisuuslain alaisia. Tälläkin alueella troolataan ja konenuotataan.

Meitä on pieni harrastajanuottaporukka, joka on yrittänyt hoitaa noin kymmenen nuotta-apajaa jo yli 15 vuotta. Viime syksynä vedimme troolausalueelta pelkkiä vesiperiä. Tätä ei koskaan ennen ole tapahtunut. Jo luotainkin sen näytti, ettei muikkuja ollut. Troolari kuori jo kesällä kermat pinnasta.

Ovatko kaikki luvan myöntäneet osakaskunnat edes säännöissään yksilöineet troolia?

Kalastuslainkin pitäisi taata kaikille kalaveden osakkaille tasavertaiset oikeudet kalaveden tuottoon. Sen omistaa lähes yksin järven ainoa ammattikalastaja.

Hyväveli-akseli on näyttänyt voimansa. Laillistetun ryöstön on loputtava Kuolimolla.

OSSI ILLUKKA

Savitaipale