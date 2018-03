Lasta uhkasi ulosotto

Olen alkanut hetkittäin pelätä postilaatikkoa. Jos postihenkilö enää nykypäivänä ylipäätään tuo kirjeitä, ne koskevat useimmiten jotakin ikävää asiaa tai arkea mutkistavia lisävaatimuksia.

Kyllä nousivat äidin hiukset pystyyn tässä taannoin, kun päiväkoti-ikäisen lapsen nimellä tuli kirje ulosottovirastosta. Vanhemman oikeudella avasin kuoren ja totesin, että muksulta oli jäänyt jäännösveroa maksamatta jokunen kymppi ja nyt uhkasivat maksuhäiriömerkinnällä, ellei valtio pian saa saataviaan perintäkuluineen.

Soitto ulosottovirastoon poiki kehotuksen tiedustella veron perusteita Itä- ja Pohjois-Suomen veronkantoyksiköstä. Sieltä ystävällinen virkailija nopeasti löysi selityksen.

Pankin vaihdon yhteydessä jo reilu vuosi sitten oli ilmennyt lapselle rahastosta pääomatuloa, josta nyt piti toimittaa vero.

Verosta oli tullut lasku veroilmoituksen yhteydessä, mutta asia oli lipsahtanut silmistäni ohi aikanaan. Ei käynyt mielessä, tarkastaa, mitä kaikkia veroja taapero saattaisi joutua maksamaan. Vastaisuudessa on oltava tarkempi.

Muistutuskin oli pari kuukautta sitten lähetetty ja nopean kartoituksen jälkeen se löytyi avaamattomana kirjahyllystä, vaikka Postia ensin hanakasti syyttelin. Kyseessä oli lopulta rehellisesti oma moka. Vanhempien huolimattomuuden vuoksi viisivuotiasta uhkasi maksuhäiriömerkintä.

Uskoisin kuitenkin, että harva kansalainen on veronkannon tai muun byrokratian asiantuntija. Luultavasti moni asia opitaan esimerkiksi erilaisiin maksuihin liittyen kantapään kautta, kun vahinko on jo tapahtunut tai tapahtumassa.

Onneksi tässäkin tapauksessa muistutettiin veroista ensin useampaan kertaan, eikä vain kertalaakista mätkäisty rangaistusta.

Ruuhkavuosien rumbassa pyörien olen arkena iloinen, kun saan lapsen hoitoon ja itseni työpaikalle kutakuinkin ajoissa, puhtaana ja ruokittuna. Näistä vaatimuksista joustetaan omalla kohdalla tarpeen mukaan ja kaikki muu, erityisesti virallisten virastoasioiden hoito ajoissa, on suurta plussaa.

Kuten aiemmassa kolumnissa todettu, aina vitkuttelusta ei välttämättä seuraa mitään pahaa, mutta raha-asioiden ollessa kyseessä seuraukset ovat useimmiten hyvin epämieluisia.

Kansalaista on nykypäivänä vastassa informaatiotulva, toisinaan taas niukka tiedottaminen tärkeistä asioista ärsyttää.

Tietoa ja vaatimuksia esitetään monesta tuutista sekä suullisessa, sähköisessä että paperisessa muodossa. Muisti on kovilla ja asioiden tärkeysjärjestys voi muuttua nopeassa tahdissa.

Ei siis ole ihme, että ihminen on toisinaan hukassa, myöhässä ja unohduksissa, eli hän sitten pikkulapsiarkea tai mitä tahansa muuta elämänvaihetta. Arjen välttämättömyydet imevät sen verran energiaa, että poikkeamat rutiineista unohtuvat helposti.

Kyllä tämäkin asia hoituu.

Sitä ennen pitää vain muistaa etsiä sukset päiväkodin hiihtoretkeä varten, pestä pyykki, tarkistaa palkkalaskelman tiedot, hankkia takkapuita, korjata esitäytetty veroilmoitus, katsastaa auto, muistaa ottaa kamera mukaan juttukeikalle, palauttaa kirjastosta lainatut kirjat ennen eräpäivää, madottaa koirat, kilpailuttaa sähkösopimus, vaihdattaa takkiin vetoketju ja varata kampaaja-aika.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi