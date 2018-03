Kohti karsintoja

On oikeus ja kohtuus, että Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) salibandymiehet pääsevät karsimaan noususta 4. divisioonaan. Sarjaporrasta alempana joukkue on väärässä sarjassa. Nousu on edelleen täysin omissa käsissä. Ensi viikonloppuna selviää, vaatiiko se yhden vai kaksi voittoa.

Suora 4. divisioonapaikka oli tarjolla savitaipalelaisille jo viime sunnuntaina. Ilmeisesti sairastelu vei ainakin osin parhaan terän joukkueen pelaamisesta. Kun ensimmäinen peli savonlinnalaisvastustajan kanssa oli tiukka vääntö, NST:n kakkosporukkaa vastaan StU ei enää ollut lainkaan oma itsensä.

Toki NST:n pelaamisellekin pitää antaa kunniaa. Se puolusti savitaipalelaiset tasapainosta ja viimeisteli tehokkaasti. NST:lla oli jopa varaa töhriä kaksi rangaistuslaukausta. Tosin StU.n maalivahti Teemu Yli-Hirvelä nollasi lappeenrantalaislaukojat kylmän viileästi.

Kun StU ei päässyt liikuttamaan palloa, pelaaminen meni puskemiseksi. Joukkueen ehdottomia vahvuuksia ovat kovat laukaukset ja millintarkat poikkikentän syötöt. Ville Mankilta ja esimerkiksi Vaartajan veljeksiltä laukaukset lähtevät kuin tykin suusta. Myöskään Nicke Särkälle ei parane laukaisutilaa jättää.

Kun reikäpalloa ensin sahataan pari-kolme kertaa kentän poikki, pommit putoavat usein tyhjään maaliin. Tämä on myrkkyä vastustajille, jotka sortuvat höntyilemään pelkästään pallon perässä.

Mikäli ensimmäisessä karsintapelissä vastaan tuleva Punkaharjun Urheilijat (PuU) on ollenkaan perillä vastustajastaan, se pyrkii puolustamaan keskustan tiiviisti, peittämään suorat laukaukset ja ohjaamaan StU:n laidoille ja kulmiin.

Tätä vastaan StU ei löytänyt NST-pelissä lääkkeitä. Kun omalle puolustusalueellekin jäi väljää, tulos oli mikä oli. Nyt savitaipalelaisilla on kuitenkin kaksi viikkoa aikaa tervehtyä ja kerätä energiavarastot täyteen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi