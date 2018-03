Ikäihmisten osallistumismahdollisuudet ja palvelut on turvattava

Suunnitellun sote-ratkaisun toteutuessa maakunnille siirtyy paljon päätösvaltaa.

Imatralla 14. maaliskuuta kokoontunut Eläkeliiton Karjalan piirin piirikokous korostaa, että palveluja kehitettäessä on otettava mukaan palvelujen tarvitsijat.

Maakuntien lakisääteisten vanhusneuvostojen on edustettava aidosti kohdeväestöä. Niiden on oltava oikeasti vaikuttavia ja osallistuvia. Maakunnan vanhusneuvoston on päästävä vaikuttamaan ikääntyneiden kannalta tärkeisiin asioihin jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

Vanhusneuvoston jäsenten valinnassa on painotettava asiantuntemusta. Maakunnan alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen edustus kokoonpanossa on turvattava.

Maakunnan vanhusneuvoston lisäksi myös kuntien vanhusneuvostojen asemaa on vahvistettava ja toimintaa vireytettävä. Kuntien tehtäväksi jää ikääntyneiden kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten turvaaminen.

Kunnissa on pyrittävä säilyttämään ikäihmisten kannalta riittävät hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä muut ihmisten päivittäiseen elämään kuuluvat palvelut.

Piirikokous korostaa, että maakunnallisen ja kuntien vanhusneuvostojen on toimittava yhteistyössä. Viestinnän on oltava avointa ja kitkatonta.

Yhdessä toimien vanhusneuvostot voivat parhaiten vaikuttaa ikääntyneen väestönosan näkökohtien huomioon ottamiseen toimintoja kehitettäessä.

ELÄKELIITON KARJALAN PIIRI