Fresto laittoi lapun luukulle Savitaipaleella – ABC-kylmäasemaa pyörittävä Eekoo ei ole kiinnostunut ravintolatoiminnasta

SAVITAIPALE Fresto-ravintola on sulkenut ovensa Savitaipaleella. Syynä on ravintolaketjua pyörittävän Superfresh Oy:n hakeutuminen konkurssiin, josta maakuntalehti Etelä-Saimaa uutisoi ensimmäisenä 15. maaliskuuta.

Ravintolakiinteistön omistaa Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo), joka luopui ravintolatoiminnasta ja vuokrasi tilat Superfreshille vuonna 2015.

Eekoo jatkaa edelleen polttoainemyyntiä samalla tontilla sijaitsevalla ABC-kylmäasemalla. Talousjohtaja Annastiina Tiainen kertoi aiemmin Länsi-Saimaan Sanomille, ettei Eekoo ole kiinnostunut ravintolatoiminnasta kyseisellä paikalla.

– Tällä tietoa ABC:n ravintola ei ole palaamassa Savitaipaleelle, Tiainen summasi 16. maaliskuuta.

– Toki kaikki vaihtoehdot pitää tietysti käydä läpi, hän lisäsi.

Etelä-Saimaalle Superfresh Oy:n konkurssipesän hoitaja, Krogerus Oy:n asianajaja Mikko Tiilikka kertoi, että ensisijaisena lähtökohtana on myydä Fresto-ravintolat toiminnallisina kokonaisuuksina.

MATIAS LÖVBERG

