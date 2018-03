Valo elämään tulee Lemiltä – kouvolalaisnainen muutti sukunimensäkin vaarin kotipaikan mukaan

LEMI Tie tähtiin vie kärsimysten kautta. Kaulariipuksessa oleva latinankielinen sananlasku sopii Ira-Maria Veitturin teemaksi.

Elämä on koetellut välillä rajustikin, mutta valo on löytynyt lemiläisestä perimästä ja ennen kaikkea isoisän vanhasta kotipaikasta, Suomalaisenkylässä sijaitsevasta Veitturista. Nainen on ottanut Veitturin sukunimekseenkin.

– Lemi on minulle mielentila ja sielunmaisema. Se on se, mikä minulla on sisällä ja mitä muu maailma ei aina tahdo ymmärtää, Ira-Maria Veitturi, 45, tilittää.

Ira-Maria Veitturi syntyi Kouvolassa Riitta Muhlina. Veitturin olemassaolon hän oppi tiedostamaan paljon myöhemmin: punainen mökki ja pihamaa.

Vuonna 2006 Riitta Muhlista tuli ensimmäisen kerran Veitturi. Sitten toisen aviomiehen sukunimi syrjäytti lemiläisen perinnenimen. Nyt nainen on jälleen Veitturi.

– Se on aivan uniikki, ei ole Suomessa ainuttakaan muuta Veitturia.

