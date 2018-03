Eksote pilotoi uutta palvelua Savitaipaleella − Taho-autolla autetaan koulupudokkaita

SAVITAIPALE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on aloittanut uuden liikkuvan palvelun, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

Taho-auton avulla pyritään saamaan koulupudokkaat hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin koulupoissaolo pitkittyy ja aiheuttaa syrjäytymistä nuorelle. Uusi palvelu on kehitetty osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (Lape).

Toiminnan pilotointi alkoi helmikuussa 2018 Savitaipaleella ja Joutsenossa. Sittemmin Taho-auto on otettu käyttöön laajemmin Eksoten alueella.

Taho-auto on Eksoten yläkouluikäisille koulukieltäytyjille suunnattu liikkuvan palvelun malli, jonka kehittämisessä on ollut mukana nuorisopsykiatria, oppilashuolto ja koulu.

− Koulukieltäytyminen on ilmiönä monitahoinen ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä, kertoo ylilääkäri Leena Suomalainen Eksotelta.

Päätavoitteena on yhteyden löytäminen nuoren omaan lähikouluun.

Taho-auto myös mahdollistaisi koulun tuomisen kotiovelle tilanteessa, jossa nuori ei ole siinä kunnossa, että hän kykenisi kouluun palaamaan, tai jos vanhemmat ovat keinottomia lastaan kouluun toimittamaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi