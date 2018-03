LEMI Lappeenrantalainen rakennusmestari Pekka Rantanen, 59, on valittu Lemin kunnan uudeksi rakennustarkastajaksi. Tekninen lautakunta päätti valinnasta viime torstaina.

Rantanen oli viran ainoa hakija. Haastattelutyöryhmä jututti hänet ja oli yksimielinen miehen kelpoisuudesta tehtävään.

Rantasen on määrä aloittaa työ 16. huhtikuuta. Hänellä on kuuden kuukauden koeaika.

