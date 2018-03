Taiten maalattu muna on kuin koru

Pääsiäismunien maalaamisen ei tarvitse loppua kun alakoulu jää taakse.

Arja Kossila-Karjalainen innostui pääsiäismunien maalaamisesta vuonna 1997.

Kokeneen posliinimaalarin ensimmäiset munat olivat kuva-aiheiltaan kuin posliinikuppeja.

– Silloin minulla oli saksilainen kausi, siirsin aiheet sellaisinaan muniin. Halusin omiin töihini jotain muuta kuin perinteisiä uskonnollisia aiheita tai ornamenttikuvioita. Pääsiäismunan kuva-aiheeksi sopii kuitenkin vaikka sarjakuva, jos maalaaja on niistä innostunut, kaksi vuosikymmentä kanan- ja hanhenmunia maalannut Kossila-Karjalainen kertoo.

Viimeisimpänä uutena tekniikkana Kossila-Karjalainen on opetellut käyttämään munien pintaan lisättävää massaa, jolla tehdään kohokuvioita.

– Munan pintaan sopivat myös kaikenlaiset askarteluliikkeestä saatavat koristeet. Seuraavaksi alan ehkä käyttää koristelussa pitsiä, olen nyt innostunut tekemään frivolité-pitsejä. Samoin kuin aiheissa, myös koristeissa vain taivas on rajana.

Huokoinen munan pinta on hyvin erilainen maalattava kuin posliini. Väri tarttuu helpommin kuin liukkaalle posliinille. Muniin käytetään myös toisenlaisia maaleja.

JARNO KESKINEN

