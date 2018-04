Paul Austerhan se siinä istuu

Televisiosta tuli taannoin mielenkiintoinen kirjailijahaastattelu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö jututti Yle Teema&Fem -kanavalla Paul Austeria, joka on Amerikan nykykirjallisuuden kovimpia nimiä.

Haastattelu oli taltioitu 2. syyskuuta viime vuonna täpötäydessä Akateemisessa Kirjakaupassa Helsingissä. Auster-faniksi tunnustautuva Niinistö selviytyi tehtävästään mallikkaasti.

Auster ei ole lukemieni arvioiden perusteella niitä helpoimpia kirjailijoita. Hänen kuvaillaan rakentavan metafiktioita, joissa fakta ja fiktio kietoutuvat toisiinsa.

On tunnustettava, että en ole lukenut ainoatakaan Austerin teosta. Kirjastossa olen joskus niitä hypistellyt, mutta eivät ole tarttuneet mukaan. En muutenkaan ole perehtynyt kovin hyvin USA:n nykykirjallisuuteen. Don DeLillon kirjoja on sentään hyllyssä muutamia.

Austerin haastattelu alkoi kiinnostaa allekirjoittanutta senkin takia, että näin kirjailijan haastattelupäivän iltana. Suomi kohtasi tuolloin koripallon EM-kisojen ottelussa Slovenian Helsinki Areenalla 12 000 katsojan edessä.

Seurasin jännitysnäytelmää piippuhyllyltä kaverini kanssa, joka on pelannut aikoinaan itsekin koripalloa SM-sarjassa.

Lemiläistä sukujuurta oleva Inka Henelius veti aivan lähellämme tv-lähetyksen asiantuntijaraatia.

Paikoiltamme oli suora näköyhteys myös VIP-katsomoon, josta tunnistin kotimaisista korislegendoista muun muassa Kari Liimon, Veikko Vainion, Pertti Laannin ja tietysti Kalevi Tuomisen, joka oli juuri täyttänyt 90 vuotta.

Kiekkovalmentaja Alpo Suhonenkin istui aitiopaikalla. Hänen vieressään istunut mies jäi tunnistamatta. Aprikoin matsin aikana moneen otteeseen kaverin henkilöllisyyttä.

Sain vastauksen muutaman päivän kuluttua. Lehdessä kerrottiin, että Suhonen oli ottelussa Paul Austerin isäntänä. Auster on kuulemma kova korisfani.

Varmasti kirjailija nautti Helsinki Areenan huumaavasta tunnelmasta.

Muitakin kulttuurin edustajia on nähty koripalloparketin äärellä. Seurasin aikoinaan usein Los Angeles Lakersin matseja kaapelikanavalta. Näyttelijä Jack Nicholson istui lähes aina eturivissä.

Sekin on tiedossa, että Juha ”Junnu” Vainion sydän löi KTP:lle. Sanoittajamestari pelasi itsekin nuorena koripalloa. Koris on myös Hectorin eli Heikki Harman ja näyttelijä Mikko Kivisen peli.

En tiedä käykö kirjailija Antti Tuuri katsomassa Vimpelin Vedon otteluita naisten Korisliigassa. Saarikentän pesiskatsomossa hän on tuttu näky.

Harmi että miesten koripalloilu on Etelä-Karjalassa kadonnut parrasvaloista Lappeenrannan NMKY:n sukelluksen myötä. Namikan mestaruuteen vuosina 2005 ja 2006 johdattanut Mika Turunen asui Taipalsaarella.

Toisaalta huippukoripalloa on edelleen tarjolla Savitaipaleen naapurikunnassa. Kouvolan Kouvot on yksi liigan suosikeista. Kouvoja riittää Länsi-Saimaankin alueella. Karhuahan sana kouvo tarkoittaa.

Eli miesten Korisliigassa on kaksikin nallejoukkuetta: Kouvot ja Kauhajoen Karhu. Naisten liigasta muistetaan Kotkan Peli-Karhut.

Karhumainen oli puolestaan habitukselta se valtakunnallisen lehden toimittaja, joka 1970-luvulla lähettiin ummikkona selostamaan Suomen koripallomaajoukkueen otteita olympiakarsinnoissa Kanadassa.

Toimittaja seisoskeli matkan alkaessa lentokentällä pitkien pelaajien keskellä kuin honkametsässä. Lopulta mies kysyi: kuka teistä on maalivahti?

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi