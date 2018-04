Savitaipaleen tilinpäätös kääntyi 290 000 euroa ylijäämäiseksi – kunnanjohtaja aloittaa tapaamistuokiot huhtikuussa

SAVITAIPALE Kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen ja hallintojohtaja Virpi Myllyharjun kasvoilta saattaa oikein tarkkaan katsomalla havaita pienen hymyn.

Aihetta maltilliseen tyytyväisyyteen on, sillä Savitaipaleen kunnan viime vuoden tilinpäätös on 289 647,70 euroa ylijäämäinen.

– Tärkeintä on, että orastava alijäämäkierre saatiin katkaistua, Kainulainen paaluttaa.

Savitaipaleella tehtiin alijäämäinen tilinpäätös vuosina 2015 ja 2016. Vuonna 2016 miinusta kertyi yli miljoona euroa.

– Nyt saatiin pää pinnalle, Kainulainen muotoilee.

Kainulaisen tavoitteena on myös viedä asukkaiden osallistaminen ruohonjuuritasolle. Jatkossa kunnanjohtajan voi tavata kasvokkain joka kuukauden viimeisenä perjantaina.

Ensimmäinen tapaamistuokio pidetään perjantaina 27. huhtikuuta Savitaipaleen kirjastossa kello 14–15.

– Kyseessä ei ole mikään luentotilaisuus, vaan kanssani voi tulla vapaamuotoisesti keskustelemaan. Kysymään tai kertomaan kuulumisia, Kainulainen sanoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi