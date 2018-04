Varman päälle

RÄYSTÄILLÄ sydäntalvella roikkuvat jääpuikot ovat perinteisesti merkki siitä, että ikkunoiden tiivisteet ovat vaihdon tarpeessa. Kevään korvalla jäätä taiteilee yhä lämpimämmin paistava aurinko.

Näinä päivinä, erityisesti pääsiäismaanantain lumisateen jäljiltä, kannattaa kuitenkin miettiä kaksi kertaa, miltä etäisyydeltä jääpuikkoja ihmettelee. Ainakaan suoraan lipan alle ei kannata mennä, sillä fysiikan lait puskevat parhaillaan kattolumia alaspäin.

Kattolumien pudottaminen lihasvoimin ei tänäkään talvena ole ollut päällimmäisin huoli. Taivaalta on kuitenkin tullut alas sen verran valkoista, että sen putoaminen omia aikojaan on pitänyt huomioida.

Katukuvassa näkyy varoittavia kylttejä, lappuja ja lippusiimoja. Niin kuin tietysti pitääkin. Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on sen omistajalla. Erityisen tärkeää varoittaminen on yleisesti käytössä olevien rakennusten edustalla sekä tietysti sellaisten talojen seinustoilla, joiden vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä.

Varoituksista vaarin ottaminen on sitten kunkin kulkijan kontolla. Autoon saa aina uutta peltiä, mutta pääkopan kanssa on toinen juttu. Kun kattolumi päivällä sulaa ja yöllä taas jäätyy, alas putoavat palaset ovat kuin isoja kiviä. Tässä tapauksessa on parempi katsoa kuin katua.

Lämpötilan vaihtelun takia tietkin jäätyvät ja jalansija pitää valita entistä tarkemmin. On kuitenkin hyvä nostaa välillä myös leukaa ylös.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi