Mie ja sie tulevat luonnostaan

TOVI sitten mediassa paljon keskustelua herättivät Suomen Kulttuurirahaston ja ajatuspaja e2:n tutkimustulokset suomalaisten identiteetistä. Identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään. Suomalaisilla se perustuu tutkimuksen mukaan vahvimmin perheeseen, ystäviin, työhön ja koulutukseen.

Vähemmistölle ihmisistä esimerkiksi poliittinen kanta tai yhteiskuntaluokka olivat tärkeitä identiteetin rakennuspalikoita. Lopputulema oli, että suomalaiset ovat kaikesta huolimatta hyvin samanlaisia identiteetiltään.

Kiinnostavaa tutkimuksessa oli myös ihmisten kokema heimoidentiteetti. Maakunnan merkitys identiteetille vaihteli selvästi maakunnittain. Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Lapissa asuvat pitävät maakuntaa identiteettinsä kannalta keskimääräistä tärkeämpänä.

Oman heimon merkitys puolestaan oli erityisen suuri karjalaisille, eteläpohjalaisille sekä savolaisille.

Tätini vanhassa kansakoulun maantiedon oppikirjassa Isänmaan ja maailman maantieto (1958) kuvattiin hyvinkin tarkasti eri heimojen luonteita ja myös ulkonäköä.

Karjalaisia kuvataan seuraavasti: Karjalaiset ovat tummempia kuin muut suomalaiset. He ovat solakampia kuin hämäläiset ja luonteeltaan iloisia ja vilkkaita. Karjalaiset pitävät seurustelusta ja ovat yritteliäitä, mutta eivät yhtä kestäviä kuin hämäläiset. Karjalainen viihtyy vieraissakin oloissa ja mukautuu niihin helposti.

Samaisessa teoksessa esimerkiksi savolaisista todetaan, että he ovat tummempia ja pyöreäkasvoisempia kuin hämäläiset. He ovat sanavalmiita ja leikillisiä, mutta eivät yhtä säästäväisiä kuin varsinaissuomalaiset. Savolaiset myös pitävät hyvästä ruuasta ja matkustelusta. Näistä voi jokainen miettiä vaikkapa oman tuttavapiirinsä kohdalla, pitävätkö opit paikkansa.

Tunnistan myös omalla kohdallani maakunnan ja heimon vaikutuksen identiteettiini. Koen olevani puhelias karjalainen, ja pajatan häpeilemättömästi omalla murteellani.

Jos oman maakunnan ulkopuolella liikkuessa kuulee jonkun puhuvan mie ja sie, on aina pakko mennä kysymään, onko puhuja kenties meikäläisiä. Laulaja Hanna Pakarinen on ollut esimerkillinen murrelähettiläämme.

Toisaalta mummoni, joka oli kotoisin nykyisen Venäjän puolelta Suojärveltä, muistutti usein karjalaisen hilpeyden hetkittäisestä nurjasta puolesta: Ilo pintaan vaikka syän märkänis.

Suomessa puhetyyli ei kerro puhujan yhteiskunnallisesta asemasta tai koulutuksesta yhtä vahvasti kuin esimerkiksi Britanniassa. Meillä murteissa kyse on ennen kaikkea maantieteellisistä eroista.

Murteen tarttuminen on myös hilpeä asia. Ihmiset joskus vastaavat huomaamatta, tai mahdollisesti tahallaan, kysyjälle samalla murteella.

Lapsuudessa kesälomia Etelä-Karjalan ulkopuolella viettäneille kavereille naljailtiin, jos he palattuaan erehtyivät sanomaan mä ja sä.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi