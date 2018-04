Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli puoli miljoonaa mökkiä ja keskimääräinen mökkimatkan pituus on 38 kilometriä. Mökkirakentaminen on hiipunut 1990-luvun huippuvuosista, mutta toisaalta uusien vapaa-ajan asuntojen keskikoko on kasvanut viime vuosikymmeninä. Mökkikaupasta odotetaan jälleen vilkasta tänä vuonna.

Oletko jo aloittanut mökkikauden? Kerro se verkkokyselyssämme ja kommentoi aihetta laajemmin!

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Oletko jo aloittanut mökkikauden? Kyllä

En Näytä tulokset