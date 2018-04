Ensin tarvottiin, sitten tanssittiin ja laulettiin – Nostalgia ja tähdet takaavat Heituinlahden suosion

SAVITAIPALE Tanssikengissä ei ole mitään asiaa Heituinlahden nuorisoseurantalon parkkipaikalle. Jalka uppoaa pehmeään velliin. On kevään pahin rospuuttoaika, joka esti myös Lemin ravit Lappeessa.

Mutta haastavat olosuhteet eivät lannista tanssikansaa. Se rakastaa Heituinlahden talon nostalgista tunnelmaa ja siellä esiintyviä nimekkäitä artisteja.

Parkkipaikalta tarvotaan urheasti mutavellin läpi. Tanssikengät vaihdetaan jalkaan eteisen puolella.

Kevät huipentuu tangokuninkaallisten esiintymiseen. Aino Niemen ja Teijo Lindströmin yhteisesiintyminen vetää talon lähes täyteen.

Heituinlahden Nuorisoseuran puheenjohtajan Heikki Tiaisen tehtävänä on huhtikuun ensimmäisenä lauantaina toimia tanssien isäntänä. Hän on yleismies, joka vastaa siitä, että kaikki sujuu.

Tiainen lähtee etsimään käsipaperitelineen avainta, sillä paperia tämä iltana tarvitaan. Kaikkiaan tansseissa puurtaa noin 40 vapaaehtoista.

Keittiöemännät paistavat kuuluja voisilmäpullia, järjestyksenvalvojat valvovat järjestystä, joka pysyisi hyvänä ilman heitäkin. Heituinlahteen tullaan selvin päin ja selvin päin lähtevät autoa ajavat takaisin kotiinkin. Alkoholinkäyttö on hillittyä.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 12. huhtikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.