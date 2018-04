Valtuustoissa tapahtuu

Savitaipaleella ja Taipalsaarella on viime aikoina pidetty huolta kunnallisen päätöksenteon kiinnostavuudesta.

Savitaipaleella kokoomuksen kunnallisjärjestön hallitus päätti yksimielisesti erottaa kunnanvaltuutettu Liisa Kilven jäsenyydestä. Kilpi toi asian esiin maanantain valtuustokokouksessa.

Kuten riitatilanteissa yleensäkin, molemmilla osapuolilla on tässäkin asiassa omat kantansa. Savitaipaleen kokoomuksen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Kotirinta toivoi jatkossakin hyvää yhteistyötä. Myös Kilpi toivotti omassa tiedotteessaan Savitaipaleen kokoomukselle hyvää jatkoa ”kaikesta huolimatta”.

Melko varmasti perästä kuitenkin kuuluu. Tätähän Kilpikin ennakoi kertoessaan pohtivansa perusteita mahdollisille oikeudellisille jatkotoimenpiteille.

Aika saattaa parantaa haavat, mutta tässä vaiheessa on hyvin vaikea nähdä, että Savitaipaleen kokoomus ja Liisa Kilpi pystyisivät tekemään vilpitöntä yhteistyötä ainakaan lähitulevaisuudessa. Sen verran jäätävä oli tunnelma maanantai-iltana valtuustosalissa.

Taipalsaarella on puhuttanut päättäjien määrä. Kunnanvaltuusto on lyhyessä ajassa pienentynyt kahdella jäsenellä.

Valtuutettuja on nyt 25, kun vihreiden Eeva Kurenniemi ja perussuomalaisten Titta Miikkulainen ovat eronneet kunnan luottamustehtävistä muutettuaan pois Taipalsaarelta. Molemmat olivat puolueidensa ainoita edustajia, joten uusia valtuutettuja ei valittu.

Olennaista tilanteessa on se, että molemmat olivat varsin suosittuja ehdokkaita. Kurenniemi keräsi naisista eniten ääniä, 130, yhdessä keskustan Arja-Liisa Westisen kanssa. Myös Miikkulainen oli kärkipäässä 89 äänellä.

Kunnanvaltuutetun poismuuton taustalla voi aina olla hyvinkin perusteltuja syitä. Valtuuston pieneneminen ei myöskään vaikuta merkittävästi demokratian toteutumiseen.

Taipalsaarelaisäänestäjätkään eivät ehkä koe itseään petetyn, mutta ovat varmasti vähintäänkin kysymysmerkkinä. Niin kuin varmasti myös Savitaipaleella.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi