Myrsky tuo tunnelman mökille

Nimessä Unto on voimaa. Olin taannoin Kuopiossa vaimoni sedän Unton 90-vuotissynttäreillä. Päivänsankari on varsinainen tervaskanto, joka harrastaa edelleen keilailua.

Sotkamolainen Unto Väisänen lukeutuu pesäpalloilun kaikkien aikojen kovimpiin tykkilyöjiin. Myllykosken Pallossa pelasi puolestaan jalkapallon SM-sarjaa peltipolvinen Unto Lehtinen, jonka kanssa tuli kohdatessa aina vaihdettua muutama sana kymenlaaksolaisten palloilujoukkueiden edesottamuksista.

Eikä sovi unohtaa Unto Parvilahteakaan (vuoteen 1944 Boman), joka entisenä SS-miehenä luovutettiin jatkosodan jälkeen Neuvostoliittoon.

Mies joutui virumaan vuosikaudet Stalinin vankileireillä ja kirjoitti kokemuksistaan menestysteoksen Berijan tarhat, joka oli kivenä Kekkosen kengässä. Presidentti kantoi huolta Neuvostoliiton reaktiosta.

Kaikkien aikojen väkevimmän Unton kohtasin kuitenkin heinäkuussa 2002. Tavattoman kuuma perjantaipäivä oli kääntynyt iltaan. Olimme mökillä Ruokolahdella.

Yhtäkkiä tuulenvire hiipui ja taivas tummui. Se oli sananmukaisesti tyyntä myrskyn edellä.

Sitten rävähti. Untoksi ristitty ukkosmyrsky iski koko voimallaan saareen. Kiirehdin siirtämään autoa, koska pelkäsin hurjasti taipuvien honkien kaatuvan kulkupelin päälle.

Linnunpoikanen putosi pesästään. Hetkeä aikaisemmin kirkkaana välkkynyt vesi mylläytyi rannassa ruskeaksi. Selällä ollut purjevene pyörähti ympäri.

Lämpömittari mökin seinässä näytti ennen myrskyn alkamista 32 astetta. Aurinko ei paistanut mittariin. Kun myräkkä oli ohi, mittarissa oli enää 15 asetta.

Sähköt menivät poikki koko saaresta. Ilman sähköjä oltiin vielä seuraavan viikon puolivälissä Hirvensalmella, jossa kävin jutunteossa.

Traktori ronksutti koko ajan pihalle pyörittäen varavoimakonetta, joka toi sähkön navettaan. Hirvenlihojen sulaminen pakastimeen oli tilan isännän murheista pienimpiä.

Maisemat olivat paikoin kuin Tali-Ihantalan tykistökeskityksen jäljiltä.

Untossa oli kiistatta liikaa potkua, mutta muuten myrskyjä on mielestäni hauska seurata mökiltä.

Meillä oli aikoinaan huvila Taipalsaaren Pakkalan maisemissa. Sieltä pystyi tarkkailemaan kuin aitiopaikalta, kun matkustajalaiva punnersi myrkyssä vaahtopäiden keskellä Ilkonselällä.

Liikennöintiin liittyviä vaaramomentteja ei tullut pojankloppina ajateltua. Huomattavasti suurempia laivoja pääsin seuraamaan enoni kesämökillä itäisellä Suomenlahdella.

Olen seilannut parikin kertaa ison rahtialuksen kyydissä Pohjanmeren tyrskyissä. Paljon kuoppaisemmalta merimatka tuntui myräkän kynsiin joutuneen yhteysaluksen kyydissä Rodokselta Kosille Egeanmerellä.

Suuri osa matkustajista voihki laivan alakerrassa merisairaina. Allekirjoittanut läiski yläkannella korttia Armia Ratian tyttären ja tämän miehen kanssa.

Viiden tähden Metaxa piti pelureitten vatsanväänteet kurissa. Korttipeliseurani tunnistin vasta laivamatkan jälkeen.

Entinen Savo-lehden konelatoja ja mäkikotka tapasi laulaa, että myrskyn jälkeen on poutasää. Sekin fakta tuo lisäarvoa myrskylle.

TIMO SIHVO

