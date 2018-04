IS: Taipalsaari on alueen ”tervein” kunta – Länsi-Saimaan seudulla erot ovat selviä

Länsi-Saimaan alueella on tuntuvia terveyseroja ei kunnissa. Taipalsaari saa Ilta-Sanomien kokoamassa tutkimuksessa parhaan sairastavuusindeksin.

Lemin on toiseksi ”tervein” kunta ja Savitaipale jää kolmanneksi.

IS otti sairastavuusindeksiä luodessaan huomioon kunnan sairastavuuden suhteessa koko maan tasoon. Sairausryhmistä huomioitiin syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat sekä dementian.

Kunnan väestöä tarkasteltiin kokonaisuudessaan.

Pieni ahvenanmaalainen kunta Kökar saa tutkimuksessa parhaan indeksiluvun eli 45,9. Murheellisin indeksiluku 206,8 on Rautavaaralla Pohjois-Savossa

Taipalsaari on lukemallaan 77,7 valtakunnan kärkipään tasoa. Lemin indeksi on 89,4 ja Savitaipaleen 107,2.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi