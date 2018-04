Liitos hiertää Lemillä

Mieluummin yksin oikeassa kuin joukolla väärässä. Tämä tuntuu olevan Lemillä tulokulma seurakuntaliitokseen. Matka iso kive takoa kohti Taipaleen seurakuntaa on ollut tahmea, varsinainen Via Dolorosa.

Taipaleen seurakunnan perustaminen on herättänyt juuri Lemillä eniten soraääniä. Liitosta vastustettiin muun muassa adressein ja kirkkovaltuustojen tammikuussa tekemää yhdistymistä puoltavaa päätöstä seurasi joukkoero Lemin seurakunnasta.

Maaliskuussa Kirkkohallitus teki päätöksen Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Taipaleen seurakunnan perustamisesta. Viime viikolla Lemin kirkkoneuvosto päätyi viemään liitosasian hallinto-oikeuteen.

Kirkkoneuvostoa hiertää Taipalsaaren kirkkovaltuuston tekemä miljoonan euron lainapäätös, josta Lemin kirkkovaltuusto ei tiennyt päättäessään yhdistymisaloitteen tekemisestä.

Savitaipaleella ja Taipalsaarella liitosprosessi on sujunut jouhevammin. Muutokseen on reagoitu, mutta ei läheskään niin kärjekkäästi.

Lemiltä pitää toki huomioida sekin, että kaikki eivät suinkaan ole seurakuntaliitosta vastaan. Kahtiajakautuminen vain on voimakkaampaa kuin naapuriseurakunnissa ja liitoksen vastustajat selvästi äänekkäämpiä.

Lemin kirkkoneuvosto linjasi marraskuussa, että se haluaa seurakunnan jatkavan itsenäisenä. Päätös syntyi äänestystuloksella 5-3. Tammikuussa kirkkovaltuusto puolestaan asettui äänestyksen jälkeen liitoksen kannalle tiukimmalla mahdollisella erolla äänin 8-7.

Lemin seurakuntalaisten vahva itsenäisyyden tavoittelu herättää monenlaisia kysymyksiä. Mistä se pohjimmiltaan kumpuaa?

Tiedetäänkö Lemillä jotain, mitä Savitaipaleella ja Taipalsaarella ei? Ohjaako päätöksiä tunne vai järki? Onko vahva tahtotila sumentanut kyvyn nähdä metsän puilta?

Onko seurakuntaliitoksen valmistelussa onnistuttu tasapuolisesti? Vai ollaanko Lemillä taloudellisesti valveutuneempia ja tarkempia kuin Savitaipaleella ja Taipalsaarella?

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi