Lätäköissä leikkiminen ja jäätyneet lammikot viihdyttävät huhtikuussa

SAVITAIPALE Länsi-Saimaan Sanomissa työskenteli viime viikolla keskiviikosta perjantaihin kaksi Europaeuksen koulun kahdeksasluokkaista työelämään tutustumisjaksolla eli tet-harjoittelussa.

Milja Tuuraa ja Oona Touraa kiinnosti lehtityö ja toimittajan työ on yksi mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa.

Harjoittelun aikana tytöt pääsivät suunnittelemaan ja kirjoittamaan juttuja, valokuvaamaan, käsittelemään kuvia ja oikolukemaan valmista tekstiä.

– Tässä on pääsyt näkemään, millainen työ lehdessä ilmestyvien juttujen eteen on tehty, he tuumivat.

Tuura ja Toura kyselivät savitaipalelaisten kevätkuulumisia torstaina 12. huhtikuuta. Haastateltavat iloitsivat lämmenneestä säästä ja odottelivat jo kovasti kevättä.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi