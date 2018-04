Suomalainen demokratia

Suomalaisen demokraattisen päätöksenteon muodot ovat joskus hieman erikoiset.

Mainostamme avointa toimitapaa, mutta aina ei voi olla varma, kuka ne päätökset tekee. Meillä on julkisia päätöksentekijöitä kuten kansanedustajat ja kuntapoliitikot.

Nämä haluavat tuoda julki sen, että he ovat päättäjiä. Sitten on sellaisia merkittäviä tahoja, jotka eivät halua julkisuutta kuten suuryritykset ja vaalirahoittajat. Lobbari haluaa pysyä näkymättömänä. Julkinen kuva voi antaa virheellisen tiedon päätöksen perusteista ja vaikutuksista

Poliittisen toiminnan kulmakivenä on kuitenkin julkisuus. Julkisuutta voi olla hyvin monenlaista, hyvää ja huonoa. Joillekin riittää kunhan vain on lehtien otsikoissa.

Savitaipalekin pääsi kertaheitolla valtakunnalliseen tietoisuuteen. Ei siihen tarvittu tornitaloa, tempaistiin vain kunnon uutinen, että ääniharava pistetään pihalle. Heti oli Savitaipale kaikkien tietoisuudessa. Liekö niin harvinainen tapahtuma Suomessa. Yleensä näistä ääniharavoista pidetään kiinni kynsin hampain.

Jokainen tekee joskus pienen mokan ja ehkä vähän isommankin. Politiikan alueella tehdään myös joskus emämoka ja virhearviointi. Se vaatii jo luovaa ajattelua. En ole varma, riittääkö uutisen kohdalla tällainen luokitus vai pistetäänkö vieläkin paremmaksi. Ehkäpä nyt kannattaisi mietiskellä, mitä tuli tehdyksi näin julkisesti.

Olemme vain tyhmiä äänestäjiä, mutta meillä on omituinen ja varmaan myös vanhanaikainen tapa tukea sitä, jolle olemme äänemme antaneet. Onhan tästä kyllä saatu hupiakin ja pientä naurun aihetta muuten tasaiseen elämään. Kiitos siitä.

MIKKO KOUVO

Savitaipale