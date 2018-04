Huhtikuussakin pääsi vielä hyvin pilkille

Länsi-Saimaan Sanomien Tulospörssissä julkaistaan paikallisten urheilukilpailujen tuloksia. Tulokset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@lansisaimaa.fi tai verkkopalvelun Juttuvinkki -lomakkeen kautta (aiheeksi Tulospörssi).

Savitaipaleen Lennusjärvellä järjestettiin lauantaina 7. huhtikuuta Lennuksen metsästysyhdistyksen (lm) ja Heituinlahden eräveikkojen (he) väliset pilkkikilpailut. Voiton vei Heituinlahden eräveikot yhteistuloksella 20 979 g. Lennuksen vastaava tulos oli 11 023 g. Yhteistulokseen otettiin viiden parhaan pilkkijän tulokset seurasta.

Naiset: 1) Irma Laari (he) 4 396 grammaa, 2) Eija Tikka (lm) 2 910 g, 3) Eija Mettälä (he) 2 773 g, 4) Aune Laari (he) 1 580 g, 5) Irma Kunttu (lm) 1 337 g, 6) Kaija Toura (he) 941 g

Miehet: 1) Kari Jukkara (he) 5 297grammaa, 2) Mauno Laari (he) 4 640 g, 3) Jari Niinimäki (he) 3 873 g, 4) Mikko Kunttu (lm) 2 609 g, 5) Antti Suurkaulio (lm) 2 195 g, 6) Raimo Hyvärinen (lm) 1 804g, 7) Pertti Toura (he) 1 672 g, 8) Vesa Kunttu (lm) 1 505 g, 9) Matti Tattari (he) 1 497 g, 10, Kalle Vainikka (lm) 1 429 g, 11) Martti Laari (he) 1 368 g, 12) Ossi Paukkunen (lm) 1 348 g, 13) Seppo Myyrä (he) 1 248 g, 14) Aku Simola (lm) 1 055 g, 15) Anssi Lind (lm) 1 048 g, 16) Markku Toura (he) 950 g, 17) Keijo Pylväläinen (he) 643 g, 18) Kari Paukkunen (lm) 609 g

Suurin kala: Raimo Hyvärinen, hauki 441 g

Kytölän metsästysyhdistyksen, Kaskein metsästysyhdistyksen ja maanomistajien pilkkikilpailut pidettiin lauantaina 7. huhtikuuta Tankanlahdella.

Naiset: 1) Asta Paakko 290 grammaa

Nuoret: 1) Lauri Kauppi 140 grammaa, 2) Miiko Kauppi 30 g

Miehet: 1) Jaakko Muukka 1 420 g, 2) Toni Nevalainen 950 g, 3) Ilkka Käiväräinen 740 g, 4) Petri Kauppi 530 g, 5) Ari-Pekka Vallenius 80 g, 6) Kimmo Kauppi 60 g & Kari Haiko 60 g, 7) Juhani Loukkola 50 g, Seppo Peuhkuri 50 g, Tarmo Hjerppe 50 g & Ilkka Taipale 50 g, 8) Pekka Haiko 20g & Matias Karhula 20 g

Seurakisa: 1) Kaskei my 1 640 grammaa, 2) Kytölä my 1 220 g

Ensimmäiset Salmenranta -pilkit järjestettiin lauantaina 14. huhtikuuta Kauriansalmella Suomenniemellä. Osallistujia oli yhteensä 62.

Naiset: 1) Rauha Eskelinen 1 115 grammaa, 2) Vuokko Pietarila 740 g, 3) Aija Heikkinen 709 g, 4) Liisa Hyyryläinen 420 g, 5) Aune Laari 339 g, 6) Laila Hellsten 140 g, 7) Terttu Tarhonen 135 g, 8) Tuula Kiljunen 100 g, 9) Leila Lahtinen 87 g, 10) Leila Heikkinen 54 g

Miehet: 1) Jukka Naukkarinen 1 046 grammaa, 2) Markku Hongisto 665 g, 3) Jukka Kärnä 478 g, 4) Seppo Ruottinen 436 g, 5) Arvo Huopainen 366 g, 6) Pasi Kylliäinen 334 g, 7) Seppo Martikainen 334 g, 8) Enno Kukk 146 g, 9) Heikki Kiljunen 133 g, 10) Ossi Paukkunen 120 g

Suurin kala: Seppo Ruottinen, ahven, 145 grammaa