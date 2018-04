Ruoppaus jatkuu Pappilanlahden venesatamassa – veneilijöitä kehotetaan varovaisuuteen

SAVITAIPALE Pappilanlahden venesataman ruoppausta jatketaan vielä toukokuussa jäiden lähdettyä. Kunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

– Myös suunnitelmassa niitettäväksi määritelty alue suoritetaan ruoppaamalla, ja kaislikosta päästään kerralla eroon. Ruoppausurakkaa täydennetään vielä Kapakojan purkukohdan alueella, kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo tiedotteessa.

Roiko-Jokelan mukaan ruoppausmäärässä on ollut selvittämistä talven ja kevään aikana.

– Nyt alamme olla tilanteessa, että urakoitsijan ja tilaajan näkemykset saadaan kohtaamaan ja ruoppausurakan lopputyöt päästään tekemään toukokuussa.

Laiturit siirretään Hiukkasen saaren edustalta jäiden sulettua toukokuussa. Alueella myös valmistellaan ruoppauksen osalta putkistoja, joten veneilijöitä kehotetaan varovaisuuteen satama-alueella.

Kunnantalolla myönnetään, että hanke on ollut hankala ja veneilijöille on koitunut enemmän haittaa kuin oli tarkoitus. Ruoppaustyöt alkoivat vasta viime marras-joulukuun vaihteessa, yli kolme kuukautta ilmoitetusta aikataulusta myöhässä.

Roiko-Jokela toivoo, että satamassa jaksetaan vielä toukokuun ajan varoa ruoppaajaa ja siirtoputkistoa.

Myös laiturilaajennuksen osalta kilpailutus on käynnissä. Laajennuksen urakoitsija valitaan toukokuussa.

– Asennukset tehdään elokuussa, joka on tilaajalle selvästi edullisin ajankohta, tekninen johtaja selvittää.

Laajennustyö aiheuttaa muutoksia joihinkin venepaikkoihin. Näistä muutoksista tiedotetaan paikkakohtaisesti erikseen kesän aikana.

