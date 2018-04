Kevätnuha ja tofu rajoittavat elämää

Niisk ja atshii. Allergisten sairauksien esiintyvyys on Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suuri ja se on kasvamaan päin.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n mukaan lähes joka kolmas suomalainen kärsii allergisesta nuhasta, joka on yleisin allergian muoto. Useimmiten sen aiheuttaa siitepöly tai lemmikkieläin.

Viime vuosina minäkin olen alkanut keväisin niiskuttaa entistä enemmän. Lumien sulamisen myötä erityisesti katupöly on saanut nenän ja silmät vuotamaan, mutta tänä vuonna oireet ilmaantuivat jo kevään ensimmäisten suojakelien aikaan.

Viime vuonna hämäännyin ja luulin, että kyseessä on sitkeä flunssa, mutta nyt hankin nenäsumutteet hyvissä ajoin.

Allergioiden huomioiminen aiheuttaa ylimääräistä työtä, mutta onnistuu usein, kun siitä vain tiedetään etukäteen. Netissä törmää keskusteluihin joissa ravintola-alan ammattilaiset ja toisaalta myös vieraita kestitsevät emännät ja isännät harmittelevat itsediagnosoituja ruoka-aineallergioita, joille ei välttämättä ole lääketieteellistä perustetta.

Ruoanlaittajat näkevät suuren vaivan pitäessään tietyt astiat ja ruoka-aineet erossa toisistaan, huomatakseen myöhemmin, että maitotuotteille allerginen voikin maistaa kermakakkua tai gluteenitonta ruokavaliota noudattava syödä ”ihan vähän” pullaa.

Oman kokemukseni mukaan ne, joilla todella on sairaus tai allergia, joka sulkee osan ruoka-aineista pois, ovat tottuneet luovimaan asian kanssa tekemättä siitä suurta numeroa.

Allergiset kaverini ovat tarvittaessa tuoneet omat eväät mukanaan illanviettoihin tai neuvoneet jonkin helpon ratkaisun tarjottavien kanssa.

Toinen ruokarajoitteisten ryhmä on aatteen perusteella ruokavaliota rajoittavat, ja eri versioita löytyykin sitten loputtomasti. Tunnetuin aate tällä saralla lienee laihdutusaate, jonka kannattaja itsekin olen ajoittain.

Lisäksi olen kasvissyöjä, tarkalleen ottaen lakto-ovo-vegetaristi, eli syön maitotuotteita ja kanamunia, vaikka muut eläinperäiset tuotteet jätänkin muille. Aatteellisuus alkoi aikanaan havainnosta, että grillimakkara maistuu pahalle ja laajeni asteittain.

Kasvisyöjänä olo on helpottunut hurjasti näiden kahdenkymmenen vuoden aikana, joilta minulla on asiasta kokemusta. Yläasteella luokallamme oli yksi kasvissyöjä, joka sai ruokalassa oman annoksen. Leimaantumisen pelossa ja helpomman elämän toivossa itse vain närpin tarpeen mukaan lihat pois lautaseltani.

Lukiossa en enää häpeillyt suuntautumistani, ja meitä lihattoman ruokavalion noudattajia olikin jo kelpo joukko. Kavereilleni iski hetkittäin jopa annoskateus, siinä määrin kun se kouluruoan suhteen on mahdollista.

Kuittailua ei onneksi enää juurikaan kuule. Vuosia sitten naapurin rouva oli huolissaan, mitä oikein voin syödä jouluna, mutta siitäkin selvittiin joulutorttujen ja -laatikoiden voimalla.

Pyrin olemaan ilosanomani julistamisessa maltillinen, kukin tehköön omat valintansa. Kiitos kasvisruokabuumin, kaupoissa on nyt enemmän valikoimaa, eikä joka päivä tarvitse syödä tofua.

Ravintoloissakaan ei ole yleensä valintahalvaus iskenyt, kun vaihtoehtoja on korkeintaan kourallinen, usein vain yksi.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi