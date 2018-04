Rakennukset halutaan kunnan rekisteriin Lemillä

LEMI Sora rapisee pikkupässin eli Siri Haiko-Kaukisen Lemi-aiheisen auton alla. Rekistereitä kunnan teknisellä osastolla hoitava rouva on menossa kiinteistökäynnille kylille.

Kunnan rakennusrekisteri on saatava ajan tasalle. Kysymysmerkeiksi jääneet rakennukset käydään tarkastamassa paikan päällä.

– Sisälle rakennuksiin ei mennä, Haiko-Kaukinen korostaa.

Hän löytää kohteen varsin helposti. Pihapiirissä oleva rakennus osoittautuu navetaksi, niin kuin oli arvattavissa. Tarkastetulla tilalla ei ole mitään ongelmia rakennusrekisterin kannalta.

– Pointti on siinä, että me tarvitsemme kaikki rakennukset meidän rakennusrekisteriimme, Haiko-Kaukinen tiivistää.

Lemin kiinteistöt ilmakuvattiin parisen vuotta sitten. Haiko-Kaukinen on ilmakuvien perusteella käynyt läpi kiinteistöt.

Hän näkee tietokoneen näyttöruudulta, onko kiinteistöllä sellaisia rakennuksia, joita ei ole rakennusrekisterissä. Usein kysymys on talous- ja piharakennuksista. Jopa rekanperävaunu voi ilmakuvassa näyttää erehdyttävästi rakennukselta.

– Meiltä puuttuu valtava määrä eli yli 700 rakennusta rakennusrekisteristä. Ne ovat paljastuneet projektin aikana.

Haiko-Kaukinen on lähettänyt epäselvistä rakennuksista tiedustelukirjeen kiinteistönomistajille. Hän korostaa, ettei kysymys ole välttämättä luvattomasta rakennuksista.

