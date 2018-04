Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27. huhtikuuta.

Savitaipaleella juhla pidetään Toimintakeskus Suvannon salissa kello 13. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia kunnan nimikkohenkilöiden Tanelin ja Charlotan eli Heikki Hytin ja Terttu Kultasen esittämänä.

Lemillä juhla on seurakuntasalissa kello 10.30 alkaen ja Taipalsaarella kunnantalolla kello 12.

Savitaipaleella päivä alkaa kello 12 kukkalaitteen laskulla sotaan lähteiden muistomerkillä kellotapulin vieressä kello 12. Lemillä kunniakäynti sankarihaudoilla on ohjelmassa kello 9.30. Taipalsaarella seppele lasketaan sankarihaudalle kello 11.

Kansallisen veteraanipäivän keskeisenä teemana on tänä vuonna veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Päivän päätoimikunta ja Suomen Kuntaliitto toivovat kuntien ottavan huomioon päivän järjestelyissä veteraanien itsensä lisäksi erityisesti nuoret.

Esimerkiksi Lemillä päivän ohjelmassa on mukana kunnan viides- ja kahdeksasluokkalaisia.

