Puhuttavaa riittää

Paikallisissa puheenaiheissa riittää pureskeltavaa Länsi-Saimaan seudulla.

Savitaipaleella tapetilla ovat olleet nieriän suojelutoimet ja Suomenniemellä hoitokalastus. Taipalsaarella puhuttavat kunnantalon ilmapiiriongelmat ja kunnan taloustilanne. Lemillä kapinoidaan seurakuntaliitosta ja uuden teknisen johtajan valintaa vastaan.

Viimeksi mainittu on kerännyt kosolti julkisuutta. Harvemmin kunnallinen rekrytointi saa aikaan moista porua. Lemin kunnan tekninen henkilöstö marssi viime perjantaina ulos työpaikaltaan mielenosoituksena valintaprosessia vastaan.

Eläkkeelle jäämässä oleva nykyinen tekninen johtaja Markku Immonen on moneen kertaan korostanut, että mielenilmaus ei kohdistunut valittuun henkilöön itseensä. Perusteluissa on on kuitenkin mainittu valitun Julia Virkkalan koulutus sekä epäilty sen riittävyyttä suhteessa hakuvaatimuksiin ja teknisen johtajan laajaan tehtävänkuvaan.

Tuskin ketään olisi siis yllättänyt, mikäli Virkkala olisi myrskyn silmässä kehottanut lemiläisiä pitämään tunkkinsa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buurin mukaan Virkkala on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on ainakin viime perjantaina käytyjen keskustelujen perusteella tulossa Lemille. Hämmentyneenä, mutta kuitenkin.

Seurakuntaliitoksen tavoin lemiläiset ovat rekrytointiasiassakin kahdessa leirissä omine mielipiteineen.

Kriittisen siiven huoli teknisen osaston uusien viranhaltijoiden kokemuksen puutteesta on kuultu ja jaettu. Edelleen kannatusta on saanut näkemys toiselta puolelta: kunnanhallitus teki valinnassa selkeän päätöksen eikä etukäteen tyrmääminen ole erityisen rakentavaa. Varsinkin kun virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lemin kunnanhallitus seisoo tekemänsä päätöksen takana. Kuluneiden puolentoista viikon aikana erityisesti kunnanhallituksen uudet jäsenet ovat keränneet kokemusta tiukemmista paikoista ja samalla lienee nahkakin hiukan parkkiintunut. Sille on tarvetta, sillä Buuri arvelee väännön jatkuvan. Soraäänet ovat sen verran äänekkäitä, että perästä saattaa kuulua.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi