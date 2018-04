Savitaipaleen kuituverkon rakentaminen sai tukea

SAVITAIPALE Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Savitaipaleen laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1,74 miljoonaa euroa.

Savitaipaleen valokuituverkon tukikelpoisen hankealueen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,9 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 1 742 415 euroa, joka 44,22 prosenttia hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 21,78 prosenttia ja Saimaan Kuidun sekä liittyjien rahoitusosuus on 34 prosenttia.

Valokuituverkon rakentaminen jatkuu Savitaipaleella huhti-toukokuun vaihteessa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohdealueita ovat Lemintien, Mankinmyllyntien, Kauliontien, Partakoskentie, Pihamontien ja Kurhilantien alueet. Savitaipaleen valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistaman Saimaan Kuidun valokuituverkkoon on liittynyt lähes 1 900 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40–100 prosenttia rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä. Aiemmin huhtikuussa yhtiö julkisti gigan internetpalvelun, jossa molempien siirtosuuntien nopeudet ovat 1 000 megabittiä sekunnissa. Taipalsaaren valokuituverkon hankealueen osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi