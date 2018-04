Keränen nimettiin Savitaipaleen nieriäryhmään

SAVITAIPALE Kuolimon nieriäkannan turvaamiseksi perustetaan seurantaryhmä.

Savitaipaleen kunnanhallitus päätti viime maanantaina nimetä kunnanvaltuutettu Jyrki Keräsen (sd.) edustajakseen seurantaryhmään vuosiksi 2018-22.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) oli pyytänyt edustajan nimeämistä.

Nieriäkannan seurantaryhmän perustamista esitettiin jo 12 vuotta sitten saimaannieriän toimenpideohjelmassa. Seurantaryhmän perustamisen tarpeellisuus todettiin myös 21. helmikuuta Savitaipaleella pidetyssä nieriäaiheisessa keskustelutilaisuudessa.

Seurantaryhmän on määrä suunnitella, toteuttaa ja seurata toimenpiteitä nieriäkannan turvaamiseksi.

Saimaannieriän toimenpideohjelman mukaan nieriäkannan elvyttämiseen liittyvät toimet on asetettava kaikkien muiden toimenpiteiden edelle.

Kuolimo on ainoa järvi, jossa saimaannieriä lisääntyy luonnonvaraisesti.

