Tarvitaan pitkäjänteistä kansanterveystyötä

Nykytutkimuksen valossa voidaan sanoa, että muistisairauksien ehkäisyssä, hoidossa, kuten myös onnistuneen vanhenemisen saavuttamisessa tärkeimmät käytettävissä olevat työkalut ovat liikunnallisuus, sosiaalisuus ja hyvä ravitsemus.

Ihannetapauksessa tämä on koko elämänmittaista. On osoitettu, että panostus muistisairaiden perheiden järjestelmälliseen kuntoutukseen on kustannustehokasta, eli kunta säästää sijoittamalla rahaa ja resursseja muistisairaiden tuki- ja liikuntaelimistön sekä mielentoimintojen kohentamiseen tähtäävään systemaattiseen kuntoutukseen.

Kuntoutus voi olla hyvin yksinkertaista eikä siinä pidä ripustautua erityisosaajien varaan. Kuntoutus, liikunnallinen, sosiaalinen ja mielentoimintoja virkistävä, voi toteutua muistisairaan tai kotihoidon asiakkaan kotona ”hoiva-avustajan” toimesta. Näihin tehtäviin ei tarvita terveydenhuollon ammattilaisia, kaikki käytössä olevat voimavarat olisi hyödynnettävä.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä, arkitoimissa ohjaamista, yhdessä tekemistä, lukemista, muistelemista, musiikin kuuntelua, kävelyllä käymistä, kotijumpan pitämistä, energia- ja proteiinirikkaan ruuan nauttimisessa avustamista ja ohjaamista.

Niin kannatettavaa ja tarpeellista sosiaali- ja terveydenhuoltomme tuominen tälle vuosituhannelle onkin, valitettavasti näen kuitenkin julkisen terveydenhuollon alistamisen kilpailemaan voittoa tuottavien yritysten kanssa pitkäjänteisen kansanterveystyön mahdollisena tappiona.

Useat kunnat valitettavasti elävät nykyiselläänkin alibudjetoidussa kvartaalitaloudessa, ja lisäresurssien kohdentaminen pitkäjänteiseen kansan terveyden kohentamiseen tähtäävään työhön tyrmätään matalamielisesti kyseisen budjetin perusteella. Kokemukseni mukaan kiinnostusta ei herätä tästä (tutkitusti) seuraava säästö pidemmässä juoksussa.

Olkoon tämä kuitenkin haaste kunnille, maakunnille, sote-palveluista vastaaville yrityksille, vapaaehtoisjärjestöille ja jokaiselle vanhustemme hyvinvoinnista huolta kantavalle ryhtyä toimeen.

”Se, miten huolehdimme vanhemmistamme määrittää sen, mitä olemme”

VESA SAVANDER

lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri