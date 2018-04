Nolofaija pysyköön lestissään

Aivan hiljattain se tapahtui. Huomasin seisovani sukupolvien välisen kuilun reunalla enkä luottanut jalansijaani.

Tiesin, että näin tulee käymään ennemmin tai myöhemmin. Ei ole lainkaan tavatonta, että vanhemmat eivät aina ymmärrä lapsiaan.

Hiukan yllätyin kuitenkin ajankohdasta. Että nyt jo? Kun itse olen nuorekas kolmevitonen ja poikani tomeria neljäsluokkalaisia.

Ensimmäisiä merkkejä tulevasta aistin jo tovi sitten. Poikieni ja heidän kaveriporukkansa keskustelua kuunnellessa kaipasin sanakirjaa. Hämmästyin. Kuvittelin kielten olevan vahvuuteni.

Erityisesti englannilla olen pärjännyt arkielämässäkin moitteetta. Ainakin olen tullut ymmärretyksi ja ymmärtänyt myös keskustelukumppania.

Aina kielioppi ei tietenkään ole aivan tiptop, mutta juuri tuota molemminpuolista ymmärrystä ja tiettyä sujuvuuttahan vieraiden kielten puhumisessa yleisesti painotetaan. Ja tietysti uskallusta.

Finglish on vanha käsite. Alunperinhän sillä tarkoitetaan amerikansuomea, joka syntyi jo 1800-luvun loppupuolella.

Finglishissä sekoittuvat siis englannin ja suomen kielet. Kyse ei ole englanninkielisten sanojen suorasta suomentamisesta, vaan niiden mukauttamisesta suomalaisten suuhun.

Nykylapset ja -nuoret ovat kehittäneet finglishistä omanlaisensa version. Taustalla vaikuttavat vahvasti esimerkiksi englanninkieliset peli- ja urheilutermit.

Yksi eniten käytetyistä sanoista on satunnaisuutta ja sattumanvaraisuutta tarkoittava random. Nyky-finglishissä se taipuu moneksi.

Melkeinpä mikä tahansa voi olla random: random-tyyppi, random-ruoka tai random-auto. Asioita voi myös tehdä randomina tai randomilla.

Kun vanhempi toteaa, ettei esimerkiksi tuntenut aiemmin näkemäänsä tai tapaamaansa kanssaihmistä, nuori muotoilee sen näin: Se oli joku random-tyyppi. Kun isä tai äiti tekee tietyn valinnan asiaa ajattelematta tai suunnittelematta, nuori ”vetää sen ihan randomilla.”

Itse sanaa ei voi kuitenkaan käyttää ihan randomilla. Sain tästä taannoin pojiltani oppitunnin, kun yritin osallistua keskusteluun. Nuorekas kun olen.

Äänsin sanan parhaan englannin osaamiseni mukaan pehmeällä ärrällä ja oikeilla painotuksilla. Väärin kuulemma meni. Ärrän pitää pörähtää. A ja o lausutaan sellaisenaan. Eli ei siis oikein, vaan rallienglannilla.

Stand up -koomikko André Wickström on puhunut esityksissään ”nolofaijasta”. Eli siis isästä, joka tietoisesti käyttäytyy lapsia ärsyttävällä tavalla. Tarjoilee teini-ikäiselle poikajoukolle maitoa ja keksejä tai puhuu vähän ohi suunsa.

Erityisen hyvin tämä tehoaa silloin, kun jälkikasvu on juuri kavereidensa seurassa tai esimerkiksi tyttö- tai poikaystävän kanssa. Nolofaija maksimoi sen myötähäpeän määrän, jota jokainen lapsi tuntee vanhempiaan kohtaan jo aivan synnynnäisesti.

Huvittelin joskus ajatuksella, että minä voisin silloin tällöin olla nolofaija. Luulenpa kuitenkin, että se on jo tapahtunut ihan tiedostamatta.

