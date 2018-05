Saimaanharjun esikoulu aiotaan sulkea – tutkimus paljasti ilmanvaihdon epäkohdat ja lattiarakenteiden kosteusongelmat

TAIPALSAARI Myös Saimaanharjun esikoululla on havaittu sisäilmaongelmia.

Taipalsaaren tekninen lautakunta käsittelee torstaina 3. toukokuuta esitystä, jonka mukaan esikoulurakennus suljetaan käytöstä ensi syksystä lähtien ja opetus järjestetään vapautuvissa tilaelementeissä.

Kunnan tekninen toimi sai Saimaanharjun esikoulua koskevan sisäilmatutkimuspyynnön. Pyynnössä viitattiin oirehtimiseen ja epäilyihin esikoulun kunnosta.

Polygon Oy teki teknisen toimen toimeksiannosta sisäilmatutkimuksen esikoululla.

Tutkimuksen mukaan kohteessa on havaittu ilmanvaihdollisia epäkohtia, ilmanvuotoja rakenteissa, kosteuksia lattiarakenteissa sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä osassa lattiaa.

VOC-yhdisteiden kemiallinen reaktio on alkanut lattiarakenteissa, joissa on havaittu kosteutta. Nyt löydettyjen yhdisteiden päästöjen arvioidaan tulevaisuudessa vain nousevan.

Esikoulun perusparannukseen on varattu määrärahat Saimaanharjun yhtenäiskoulun uudisosan rakentamisen yhteyteen. Tällä hetkellä korjaamiseen ei ole osoittaa korjausrahaa.

Koulun toiminnot voidaan siirtää evakkoon tilaelementteihin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi