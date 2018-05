Olkkolan hoviin on ladattu odotuksia

Savitaipaleen Olkkolan hovi avattiin kaikelle kansalle uuden yrittäjän johdolla vappuna. Kartanohotelli on historiallisesti merkittävä Savitaipaleen maamerkki ja paikallisille luonnollisesti erityisen tärkeä paikka.

Keskustelua on käyty myös Länsi-Saimaan Sanomien mielipidepalstalla ja Olkkolan hovin odotetaan nousevan nyt uuteen kukoistukseen.

Odotukset pohjautuvat esimerkiksi siihen, että kartanoemäntänä toukokuun alussa aloittanut Kirsi Keskitalo tuntee paikan. Hän työskenteli Olkkolassa ensimmäisen kerran jo 1980-luvun alkupuolella. Keskitalo pyörittää samaan aikaan Neitsytniemen kartanoa Imatralla, ja sekin leventää osin toiminnan hartioita.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen muistutti omaa nimeään kantavassa kahvitilaisuudessa, että kunta seisoo Keskitalon takana ja uskoo Olkkolan hoviin. Olkoonkin, että sesonkiluontoisuus tekee toiminnasta astetta haastavampaa eivätkä pelkät petipaikat ja ruoka välttämättä yksin riitä.

Kainulainen kehui Olkkolan ympärille muodostunutta yritysverkostoa ja samasta asiasta puhui Keskitalokin jo aiemmin. Yrittäjän mukaan kartanolle on tulossa esimerkiksi pienimuotoisia hyvinvointipalveluja.

Savitaipaleen kunta on satsannut Olkkolan hovin remontteihin satoja tuhansia euroja. Puitteet kartanossa ovat siis kunnossa ja ympäröivä aluekin pian kukkeimmillaan.

Nyt sanaa on saatava leviämään kunnan ulkopuolelle ja sitä kautta ihmiset liikkeelle kohti Savitaipaletta. Paljon lepää markkinoinnin varassa.

Torstaina 3. toukokuuta Olkkolassa pidetään yrittäjien seminaari. Paikalle saapuu tukku ihmisiä, joilla on kontakteja ties miten laajalle. Juuri tämäntyyppisissä tilaisuuksissa Olkkolan hovin pitää olla terävimmillään ja tarjota parastaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi