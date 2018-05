Keskittämistä maakuntavaaliehdokkuuksiin

Maakuntavaalit lähestyvät. Ne järjestettäneen 28. lokakuuta 2018.

Maakuntavaaleissa valitaan maakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävä maakuntavaltuusto. Maakunnissa asuvat eri kuntien asukkaat valitsevat omaan maakuntavaltuustoonsa vähintään 59 jäsentä.

Maakuntaan valitut edustajat päättävät meidän kuntalaisten elämään merkittävästi vaikuttavista terveys- ja sosiaalipalveluista, pelastuslaitoksesta ja monesta muusta kunnan vastuulla tähän asti olleesta asiasta. Ei ole siis yhdentekevää, ketä valtuustoon valitaan ja mistä kunnista he tulevat. Ehdokkaita voi äänestää koko maakunnan alueelta, eikä vain omasta kunnasta. Kun vaaleissa ehdokkaitten äänimäärä ratkaisee, voi olla, että pienet kunnat eivät saa lainkaan omia edustajiaan maakuntavaltuustoon.

Todennäköisesti suurimman äänimäärän saavat maakuntamme kaupungeissa asuvat ehdokkaat, joten voi olettaa heidän keskittyvän omien alueittensa eduista huolehtimiseen.

Pienillä kunnilla on pienet mahdollisuudet saada maakuntavaltuustoon omia ehdokkaitaan, joten ilman omaa edustajaa, meidän kuntalaisten asioista täällä Savitaipaleella ei erityisesti huolehdi kukaan. Miten voisimme saada oman edustajan maakuntavaltuustoon?

Savitaipaleella puolueet ovat jo etsineet omia ehdokkaitaan vaaleihin. He ovat löytäneet hyviä ehdokkaita, joita kuntalaisten uskotaan voivan äänestää. Meitä savitaipalelaisia äänestäjiä on kuitenkin niin vähän, että jos ehdokkaita on useita, äänet hajaantuvat, jolloin valtuustopaikka jää haaveeksi.

Siksi savitaipalelaisten kannattaisi keskittää ehdokkaitten valintaa niin, että asetettaisiin yksi tai kaksi oman paikkakunnan puolueitten yhteisesti nimeämää ehdokasta, joille kuntalaiset voisivat antaa tukensa yli puoluerajojen.

Jos savitaipalelaiset puolueet pystyvät maakuntavaaleissa rakentavaan yhteistyöhön, on myös meidän äänestäjien kannalta tärkeää, että me voimme äänestää oman kuntamme ehdokasta ja näin varmistaa edustajan saaminen maakuntavaltuustoon.

ARI LINDQVIST (pro sle)

kunnanvaltuutettu

Savitaipale